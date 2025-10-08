«شباب الدراجات» يواصل التفوق في بطولة العرب بالعراق

الشارقة (الاتحاد)

واصل منتخب الشباب للدراجات تألقه الكبير في البطولة العربية لدراجة الطريق، المقامة في مدينة السليمانية بجمهورية العراق، بعدما أضاف إلى رصيده ثلاث ميداليات جديدة بواقع ذهبيتين وبرونزية واحدة، ليرتفع إجمالي حصيلته إلى 6 ميداليات (أربع ذهبيات وبرونزيتين)، في تأكيد جديد على قوة الدراجة الإماراتية وحضورها البارز على الساحة العربية.

وتوّج نجم المنتخب يوسف أميري بذهبية سباق الفردي العام للشباب، محققاً الثنائية بعد فوزه السابق بذهبية سباق الفرق ضد الساعة، فيما نال علي أحمد نصيراني الميدالية البرونزية في السباق نفسه. كما أحرز منتخب الشباب ذهبية سباق الفرق للفردي العام، مواصلاً سيطرته على المراكز الأولى في البطولة.

وتستمر منافسات البطولة العربية حتى 13 أكتوبر الجاري بمشاركة تسعة منتخبات عربية هي: الإمارات، العراق، البحرين، قطر، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، وليبيا.

وكان المنتخب قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق ميداليتين ذهبيتين وبرونزية في الأيام الأولى، قبل أن يضيف ثلاث ميداليات جديدة، في دلالة واضحة على الجاهزية الفنية العالية للدراجين الشباب، والإعداد المتميز الذي خضعوا له استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

