«اللوفر أبوظبي» يُطلق «العد التنازلي» لنهائيات جولة «دي بي ورلد» للجولف

مراد المصري (أبوظبي)

احتضن متحف اللوفر أبوظبي، حفل الإطلاق الرسمي للعد التنازلي لاحتضان النسخة الثانية من التصفيات الختامية لجولة «دي بي ورلد»، والتي تستضيفها الدولة بداية في أبوظبي مع بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، والتي تحتفل هذا العام بنسختها العشرين بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، وتليها بطولة جولة دي بي ورلد الختامية في عقارات جميرا للجولف بدبي التي تقام بين 13 و16 نوفمبر، حيث يُتوَّج بطل الموسم بمنافسة تجمع أفضل 50 لاعباً.

حضر حفل الإطلاق عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، واللواء «م» عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الجولف، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وفي مقدمتهم دانيال فان أوترديك، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي، «دي بي ورلد»، وريتشارد بَن، الرئيس التنفيذي للإيرادات والمحتوى في «جولة دي بي ورلد»، إضافة إلى النجم بول وارينج، حامل لقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف 2024.

ورحّب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالمشاركين في التصفيات النهائية لجولة دي بي ورلد، مؤكداً أن البطولتين تمثلان منصة تجمع نخبة لاعبي الغولف من مختلف أنحاء العالم، وأشار إلى أن مرور 20 عاماً على بطولة إتش إس بي سي للجولف يعكس التطور الكبير الذي حققته رياضة الجولف في الإمارات ونجاح الدولة في استضافة البطولات العالمية، وبيّن أن استضافة البطولة في أبوظبي تشكل حدثاً رياضياً بارزاً على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يشارك فيها أفضل 70 لاعباً ضمن ترتيب «السباق إلى دبي» للتنافس على ألقاب مرموقة.

وعلّق اللواء «م» عبد الله الهاشمي، رئيس اتحاد الجولف: «بعد أكثر من 30 عاماً من التعاون مع جولة دي بي ورلد، نفخر بما تحقق من إنجازات خلال هذه الفترة. إن إطلاق التصفيات العام الماضي يجسّد الثقة الكبيرة التي تضعها الجولة في الدولة، ونحن على يقين أن النسخة الثانية ستقدم أسبوعين من المنافسات العالمية التي تعزز مكانة دولتنا على الساحة الدولية».واختتم حفل الإطلاق بالكشف عن العرض الأول لفيديو إبداعي بتقنية CGI، صُمّم خصيصاً ليجسد الدور المحوري لدولة الإمارات في التصفيات، ويبرز البعد العالمي لجولة دي بي ورلد التي تشمل هذا العام 42 بطولة في 26 دولة عبر قارات مختلفة.

وانطلقت رحلة الفيديو من مدينة بريزبن الأسترالية، حيث بدأت منافسات «السباق إلى دبي» لهذا الموسم، قبل أن تجوب كرة جولف عملاقة عدداً من أبرز محطات الجولة في الصين وأيرلندا وغيرها من الوجهات العالمية، وصولاً إلى دولة الإمارات التي تتحول في الختام إلى مركز الشغف والإثارة لعشاق الجولف حول العالم.

وكانت النسخة الأولى من التصفيات العام الماضي قد حققت نجاحاً استثنائياً، حيث شهدت تسجيل أرقام قياسية في ملعب ياس لينكس، إلى جانب حضور جماهيري غير مسبوق في عقارات جميرا للجولف. وفي ختامها خطف روري ماكلروي الأضواء بتحقيق «ثنائية دبي» التاريخية، بعد فوزه بلقب بطولة جولة دي بي ورلد للمرة الثالثة على التوالي يتوج بطلاً للموسم للمرة السادسة.