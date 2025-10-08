شراكة استراتيجية بين «أبوظبي للإعلام» واتحاد المصارعة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي للإعلام»، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات، واتحاد المصارعة، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية لتعزيز الجهود في مجال الدعم الإعلامي والفني، لموسم 2025 - 2026، بما يسهم في رفد المحتوى الإماراتي الرياضي والثقافي على مستوى الدولة والمنطقة.

وجاء الإعلان عن توقيع اتفاقية الشراكة، خلال فعالية انطلاقة موسم اتحاد الإمارات للمصارعة 2025-2026 التي أقيمت في أبوظبي، بحضور الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام الاتحاد، وراشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك لإطلاق أبرز الفعاليات والبرامج والمبادرات المقرر تنفيذها خلال الموسم الجديد.

وتشهد الشراكة إطلاق أبوظبي للإعلام مجموعة من المبادرات المبتكرة على مستوى منصاتها الإعلامية لتعزيز الترويج والتوعية برياضة المصارعة على مستوى المجتمع وجمهور متابعيها.

قال الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام اتحاد المصارعة: «ينسجم هذا التعاون مع استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى الترويج لرياضة المصارعة على مستوى الدولة، وإبراز قيمها الرياضية والتربوية عبر منصّاتٍ إعلامية حديثة تتوجّه إلى فئات المجتمع كافة».

وأضاف: «تعتبر مبادرات أبوظبي للإعلام مساحةً نوعية لإثراء الحوار حول اللعبة، وتسليط الضوء على روادها ومواهبها الصاعدة وتقديمها في إطارٍ ثقافي ومعرفي قريب من الجمهور، مستندين في ذلك إلى خبرة الشركة العريقة وإمكاناتها التقنية والإنتاجية الرائدة، بما يعكس روح الشراكة العملية وتحقيق القيمة المتبادلة».

من جانبه، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا الراسخ بالشراكة مع المؤسسات الرياضية الوطنية لتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة الرياضة المحلية والإقليمية، وذلك انطلاقاً من دورنا الريادي في تطوير منظومة إعلامية متكاملة تُواكب توجّهات الدولة وتسهم في بناء مجتمع واعٍ وملم بأهمية الرياضة ودورها في التنمية».

وأضاف القبيسي: «نفخر بمنصاتنا وفريقنا الإعلامي الذين أثبتوا من خلال دعم هذه المبادرات قدرتهم على تقديم محتوى نوعي ومبتكر، في مشهد يسلط الضوء على الشراكات الناجحة، ونقل رسالة الدولة إلى العالم عبر توظيف القوة الناعمة في تغطية الفعاليات الرياضية المتنوعة، لتحقيق الأثر الذي ينعكس على المجتمع والنشء».

ويتطلع الجانبان من خلال هذه الشراكة والمبادرات النوعية المرتبطة بها إلى توسيع قاعدة جماهير رياضة المصارعة عبر محتوى تفاعلي جاذب، يسهم في تمكين المواهب الوطنية، وتسليط الضوء على قصصهم الملهمة ضمن منظومة إنتاج إعلامي مُستدامة وفعّالة.

وتُؤكد هذه الشراكة بين أبوظبي للإعلام واتحاد الإمارات للمصارعة الرؤية المؤسسية القائمة على تمكين المحتوى الرياضي الثقافي عالي الجودة، وترسيخ مكانة الرياضة في المجتمع ضمن مقاربة إعلامية متوازنة ومبتكرة.