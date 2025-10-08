«الشطرنج والثقافة للفتيات» بالشارقة يُنظم بطولة «يوم المعلم»

الشارقة (الاتحاد)

نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بطولة «يوم المعلم للشطرنج»، في مسرح مدرسة الأرقم للتعليم الأساسي.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من المعلمين والمعلمات من مختلف أنحاء الدولة، احتفاءً بيوم المعلم، وتقديراً لدوره المحوري والاستراتيجي في بناء الأجيال وتنمية العقول.

أقيمت البطولة في أجواءٍ تنافسية مميزة بين المشاركين الذين أظهروا مهارات عالية في اللعبة، وقدرات ذهنية تنافسية، وافتتحت آمنة الملا، المدير التنفيذي للنادي، الجولة الأولى من البطولة.

وأسفرت المنافسات عن فوز سمير الشامي بالمركز الأول، وحصد موافي أحمد المركز الثاني، وزبيدة محمد المركز الثالث.

وأشارت آمنة الملا، إلى حرص النادي على المشاركة في «يوم المعلم»، بتنظيم هذه البطولة، تقديراً لدور يتزايد في إثراء المجتمعات بالعقول المستنيرة، وتنشئة الأجيال المبدعة بالعلم والمعرفة، وبناء الإنسان، وازدهار المجتمعات، وتطورها.

وأضافت أن البطولة شهدت نجاحاً كبيراً، بما يعكس أهميتها، وجهود النادي في مواكبة المبادرات المجتمعية، برياضة ذهنية تجسد قيم التفكير والتخطيط في العمل اليومي للمعلم، وتسلط الضوء على جهوده المستدامة، لنشر ثقافة الشطرنج، وتعزيز دوره التربوي والثقافي في المجتمع.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة النادي، أن المبادرة تندرج تحت مضامين مرتبطة بالتقدير الكبير للمعلمين في دولة الإمارات على المستويين الرسمي والشعبي، نظراً للقيمة الاستراتيجية لدورهم في ازدهار التنمية، واستراتيجيات المستقبل.

وأثنت على التفاعل اللافت من المعلمين والمعلمات مع فكرة البطولة، وحرصهم على المشاركة في فعالياتها، وإثراء المبادرة، وتعميق أثرها الإيجابي في المجتمع، لمواكبة التوجهات الوطنية في تبني البرامج الوطنية الداعمة للمعلم، ودوره الرائد في تطور الأجيال في جميع المجالات، لاسيما الرياضية من خلال تعليم الشطرنج للطلبة في المدارس، وغيرها من المجالات الأخرى.