الرياضة

صلاح يقود مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026

صلاح يقود مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026
8 أكتوبر 2025 22:07

الدار البيضاء (رويترز)

قاد محمد صلاح منتخب مصر للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بتسجيله هدفين في الانتصار على جيبوتي 3-0 ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية، وهو التأهل المصر يالرابع للمونديال بعد أعوام 1934 و1990 و2018.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية مشوار التصفيات ليكون من الصعب على بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني تعويض فارق النقاط.
افتتح إبراهيم عادل التسجيل لمصر في الدقيقة الثامنة من المباراة التي استضافها ملعب العربي الزوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 14 من صناعة زميله محمود حسن تريزيجيه.
وأضاف صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تهيئة من مروان عطية ليحسم فوز مصر وصعودها للنهائيات للمرة الرابعة في تاريخها.

