«الأبيض» يرفع شعار «180 دقيقة نحو الحلم» في الدوحة

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته المكثفة في معسكره الحالي بالعاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لانطلاق مشواره في المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يلتقي بعد غدٍ السبت مع المنتخب العُماني في مواجهة مرتقبة تمثل ضربة البداية في طريق الحلم العالمي على استاد جاسم بن حمد عند التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

وركز الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين أولاريو، خلال الأيام الماضية على الجوانب التكتيكية والنواحي الذهنية، بعد أن تابع المدرب عن قرب مواجهة عمان أمام قطر التي جرت مساء أمس، ودوّن ملاحظاته الدقيقة حول نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخبين.

وحرص كوزمين على إيصال رسائل واضحة للاعبيه خلال الاجتماع الفني الذي عقده صباح أمس، مؤكداً أن التفكير يجب أن ينحصر في مباراة عُمان فقط، من دون الالتفات إلى نتائج اللقاء الأول أو موقف كلا المنتخبين، أو أي حسابات بالمجموعة، مشدداً على أن 90 دقيقة تفصل الأبيض عن خطوة كبيرة أولى في حلم المونديال، ومن بعدها بالطبع 90 دقيقة أخرى.

وأوضح المدرب للاعبين أن الفوز لا يأتي إلا بالتركيز الكامل والروح القتالية العالية، مطالباً بالتعامل مع اللقاء المرتقب بعد غدٍ، بعقلية الانتصار مع احترام المنافس، الذي يتوقّع أن يعتمد أسلوباً متوازناً يميل لإغلاق المساحات والاعتماد على المرتدات السريعة.

وتابع لاعبو «الأبيض» من مقر إقامتهم مباراة الافتتاح للتصفيات بين عمان وقطر، حيث استغل كوزمين والجهاز المعاون ذلك في دراسة الجانبين التكتيكي والبدني للمنافسين، بينما أدّى اللاعبون تدريباً قوياً ركّز على تنفيذ الجمل الخططية وتكثيف الانسجام بين خطوط الفريق، وتسود أجواء من الثقة والمعنويات العالية أروقة المعسكر، مع حالة تركيز جماعي واضحة من جميع اللاعبين، الذين يدركون أهمية المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد يحيى الغساني لاعب منتخبنا الوطني على جاهزية «الأبيض» لتقديم أداء قوي في افتتاح التصفيات، وقال: «الروح القتالية ستكون سلاحنا في التصفيات وتحديداً في مواجهة عُمان، ولدينا طموحات كبيرة وحلم الوصول إلى كأس العالم يراود كل لاعب في المنتخب».

وأضاف: «ندرك أن الطريق ليس سهلاً، لكن علينا أن نلعب فقط من أجل الفوز في كل مباراة، ونحترم طموحات كل منافس، فالعلامة الكاملة هي طريق التأهل، كما أننا نثق بأن دعم جماهير الإمارات سيكون دافعنا الأكبر لتحقيق ذلك».

كما أشاد الغساني بالأجواء المثالية في المعسكر، وبالتعامل الاحترافي من الجهاز الفني.