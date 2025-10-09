كدمة تبعد كين عن مباراة ويلز الودية

لندن (د ب أ)

أكد توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، أن هاري كين، قائد الفريق سيغيب عن المباراة الودية ضد ويلز اليوم، بعد أن عانى من ألم خلال هذا الأسبوع.

ويستضيف المنتخب الإنجليزي، وصيف بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة "يورو 2024"، جاره في ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن، قبل أن يوجه تركيزه إلى مواجهة مضيفه منتخب لاتفيا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقع أن يشارك كين في اللقاء الذي يجرى بالعاصمة اللاتفية ريجا، لكن هداف إنجلترا التاريخي سيغيب أمام ويلز، بسبب كدمة تعرض لها في وقت متأخر من فوز فريقه بايرن ميونيخ على آينتراخت فرانكفورت، بالدوري الألماني في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي: "سيغيب هاري عن المباراة أمام ويلز. لقد تعرض لركلة في مباراته الأخيرة مع بايرن ميونيخ". أضاف المدرب الألماني: "كان ركل الكرة مؤلماً للغاية بالنسبة له، ومن الخطورة أن يتعرض لإصابة أخرى، وسيواجه صعوبة في التعافي، لذلك منحناه فرصة حتى تهدأ الأمور. نحن على ثقة بأنه سيكون جاهزاً لمباراة لاتفيا".

وأكد المدرب الألماني أن جون ستونز، أو جوردان هندرسون، أو ديكلان رايس سيقودون الفريق مع انطلاق المباريات، بعد أن هيمنت قراراته على اختياراته.

وكان جود بيلينجهام أبرز لاعب تم استبعاده من المجموعة التي غاب عنها أيضاً فيل فودين وجاك جريليش، حيث تمسك مدرب إنجلترا بالقائمة التي حقق فوزاً ساحقاً 5 / صفر على صربيا الشهر الماضي.

وشدد توخيل في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا": "نثق فيما نبنيه. نؤمن بما نشعر به وبما نراه مع هذا الفريق وهذه التشكيلة. وكما ذكرت، المنافسة قائمة".

وأوضح مدرب المنتخب الإنجليزي: "لست مندهشاً من تساؤلات الناس بشأن قراراتي، وأنه ربما يتفق الجميع ويختلفون، لكن هذه هي طبيعة العمل". وتابع: "كانت ردود الفعل بعد مباراتنا الأخيرة إيجابية للغاية، وأعتقد أن كل الفضل يعود للفريق، فحتى الجماهير في الملعب، وحتى في ملعبنا، شعروا بأننا لعبنا كفريق واحد. كان هذا هو الأهم".

وسيتعين على توخيل إجراء أربعة تغييرات إجبارية بعد فوزه في بلجراد، فيما يقول إنه كانت هناك "فرصة كبيرة" لبدء المباراة بنفس التشكيلة لو استطاع، في سعيه لبناء فريق ينافس من أجل التتويج بكأس العالم.

وذكر توخيل "في النهاية، نريد، قبل كل شيء، التأهل، وهو أمر لم يتحقق بعد".

واختتم توخيل تصريحه بالقول "عندما نصل إلى الولايات المتحدة، نريد البقاء حتى النهاية. لا يمكننا تحقيق ذلك إلا إذا وصلنا بفريق قوي وصلد".