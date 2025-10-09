الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«دو بيرن» و«ماجنسي».. التحديات تنتظر خيول «الإمارات» في فرنسا

«دو بيرن» و«ماجنسي».. التحديات تنتظر خيول «الإمارات» في فرنسا
9 أكتوبر 2025 10:43

عصام السيد (أبوظبي)

تخوض غداً خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحديات سباقي «بري جوس دو بيرن»، و«بري ماجنسي»، للخيول العربية الأصيلة بمضمار ضاحية تولوز بفرنسا.
وخصص سباق بري جوس دو بيرن لمسافة 2100 متر، البالغ جائزته 20 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة، وتشارك فيه 16 خيلاً عمر ثلاث سنوات فقط، ويمثل خيول ياس المهر «فاضل»، بإشراف المدرب دو جوليمين، وقيادة الفارس الكساندر جافلان، والذي شارك في سباق واحد حل خلاله في المركز السابع.
ويمثل ياس أيضاً في السباق المهر "فالح" بإشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة الفارس اليخاندرو كورتيز فال، وهو الذي سبق له المشاركة في سباق واحد حل خلاله في المركز التاسع.
ويمثل خيول الإمارات المهر "إنفيكتوس العشاي" لسيف بخيت مرشد المرر، بإشراف أوليفر تريجوديت، وقيادة انتوني كراستوس، وشارك ابن "المرتجز" في سباق واحد حل خلاله في المركز الخامس بفارق طفيف بمضمار بوردو.
وفي سباق بري ماجنسي لمسافة 2100 متر، البالغ جائزته 20 ألف يورو، والمخصص للمهرات عمر ثلاث سنوات فقط، تشارك 12 مهرة، أبرزها ممثلة ياس للسباقات "بلسم" بإشراف شارل جوردين، وقيادة نونو مانويل لوبيز، وشاركت ابنة "مهب" في ثلاثة سباقات حلت خلالهما في المراكز الرابع والسابع والخامس على التوالي.
وتعد المهرة «مياسة» الممثلة الثانية لخيول ياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة جاري سانشيز، وكانت ابنة «رضوان» قد خاضت سباق واحد، حلت خلاله في المركز السابع.
يذكر أن جميع خيول ياس المشاركة في السباقين، هي من إنتاج «ياس لإدارة سباقات الخيل».

خيول الإمارات
مضمار تولوز
