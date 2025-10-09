الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
البطائح يلتقي عجمان ودياً

البطائح يلتقي عجمان ودياً
9 أكتوبر 2025 11:40


علي معالي (أبوظبي)

يخوض البطائح، يوم الجمعة، مباراة ودية أمام عجمان، على استاد راشد بن سعيد في عجمان، ويسعى فرهاد مجيدي مدرب الفريق لتجربة لاعبيه، قبل المواجهة المهمة في الجولة السادسة أمام الوحدة، ويبحث خلالها «الراقي» للخروج من أزمته الحالية، بعد تجمد رصيده عند 3 نقاط.
من ناحية أخرى، هنأ حمدان الشامسي، مدير الكرة في نادي البطائح، ديني بورجيس مدافع الفريق ومنتخب الرأس الأخضر، بعد الأداء الجيد أمام ليبيا، في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3، في تصفيات أفريقيا لـ«مونديال 2026»، حيث حافظ اللاعب على فرصة بلاده في التأهل للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم.
قال حمدان الشامسي: «قدّم بورجيس مباراة كبيرة، وأصبحت فرصة الرأس الأخضر كبيرة في الصعود، في حال الفوز على إسواتيني يوم الاثنين المقبل.

