الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميسي يطارد «رقم فيلا» في الدوري الأميركي

ميسي يطارد «رقم فيلا» في الدوري الأميركي
9 أكتوبر 2025 12:06

معتز الشامي (أبوظبي)

انتهى أمل إنتر ميامي الأميركي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي حسابياً في الفوز بدرع المشجعين، ومع ذلك لا يزال لدى النجم الأرجنتيني هدف كبير، وهو تحطيم الرقم القياسي التاريخي لكارلوس فيلا، لأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في موسم في الدوري الأميركي لكرة القدم، وفي عام 2019، خاض فيلا واحداً من أفضل المواسم الفردية في تاريخ الدوري الأميركي، حيث قدم 49 مساهمة إجمالية في الأهداف (34 هدفاً و15 تمريرة حاسمة) لمصلحة نادي لوس أنجلوس، وهو رقم لم يصل إليه أي لاعب منذ ذلك الحين.
ويقترب ميسي بسرعة من تحطيم الرقم القياسي التاريخي، حيث يملك قائد إنتر ميامي حالياً 24 هدفاً و16 تمريرة حاسمة، بإجمالي 40 مساهمة تهديفية، مع تبقي مباراتين في الموسم العادي ضد أتلانتا يونايتد وناشفيل إس سي، إضافة إلى تصفيات الدوري الأميركي، لا يزال أمام ميسي الوقت لتقليص الفارق.
وإذا حافظ ميسي على وتيرة لعبه الحالية، فإن الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات قد يعادل أو يتجاوز رقم فيلا البالغ 49 مساهمة تهديفية قبل نهاية الموسم.
لكن ماذا عن موعد عودة ميسي إلى الملاعب مع إنتر ميامي؟، حيث يغيب اللاعب عن إنتر ميامي بسبب انشغاله مع منتخب الأرجنتين، خلال فترة التوقف الدولي، ومع عودته، يحتاج إلى 10 مساهمات تهديفية فقط، لتحطيم رقم كارلوس فيلا القياسي.
وإذا نجح ميسي في تجاوز رقم فيلا التاريخي البالغ 49 مساهمة، فقد يصبح موسم 2025 أحد أكثر المواسم الفردية استثنائية على الإطلاق في تاريخ الدوري الأميركي.

 

أميركا
الدوري الأميركي
إنتر ميامي
الأرجنتين
ليونيل ميسي
المكسيك
