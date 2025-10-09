«دبي لأصحاب الهمم» يكرّم محمد يوسف



دبي (الاتحاد)



كرّم نادي دبي لأصحاب الهمم محمد يوسف عثمان، لاعب المنتخب الوطني، تثميناً لإنجازه العالمي، بحصوله على برونزية سباق 100 متر «فئة تي 34»، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية في نيودلهي.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة النادي، أن الإنجاز ثمرة دعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم، من أجل تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.

وثمّن بالرقاد الجهد الكبير، الذي بذله اللاعب ومدربه للوصول إلى منصات التتويج في الحدث العالمي الكبير، مبيناً أن النادي يثمّن ويقدّر جهود أصحاب الإنجازات واللاعبين المتميزين، من أجل السير على طريق النجاحات، وتعزيز المكتسبات.

وطالب بالرقاد اللاعب بمضاعفة الجهد، خلال المرحلة المقبلة للمحافظة على هذا الإنجاز بحصد نجاح جديد.

من جانبه، أكد ماجد العصيمي المدير التنفيذي، أن الإنجاز يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة «أصحاب الهمم»، وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعم ومساندة هذه الفئة المهمة في المجتمع، والذي كان له المردود الإيجابي خلال مسيرة أبطالنا وبطلاتنا.

وأشار العصيمي إلى أن مجلس إدارة النادي، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، وفّر كل الإمكانات للبطل، من أجل أن يحقق الطموحات في «مونديال أم الألعاب»، والذي أوفى بالوعود.

وأعرب محمد يوسف عن سعادته بحصد برونزية العالم، مشيراً إلى أن «أصحاب الهمم» على قدر المسؤولية، من أجل رفع علم الإمارات في كبرى المحافل العالمية.

وأكد عبدالله المشراوي مدرب اللاعب أن ما تحقق ثمرة العمل بروح «الفريق الواحد»، وأن محمد يوسف على الطريق الصحيح لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً.