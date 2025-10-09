الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأرقام القياسية تتساقط أمام هالاند مع مانشستر سيتي

الأرقام القياسية تتساقط أمام هالاند مع مانشستر سيتي
9 أكتوبر 2025 12:35

 
معتز الشامي (أبوظبي)

جاءت بداية موسم 2025-2026 للنجم النرويجي إيرلينج هالاند استثنائية بكل المقاييس، وبدأ مهاجم مانشستر سيتي الموسم بشغفه المعهود، مسجلاً أهدافاً في كل مباراة تقريباً، سواء مع ناديه أو مع منتخب بلاده، ومع 18 هدفاً في 11 مباراة في جميع المسابقات، يتصدر اللاعب «25 عاماً» قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بـ9 أهداف.
المباراة الوحيدة التي لم يسجل فيها في الخسارة أمام توتنهام بهدفين في «البريميرليج» خلال أغسطس الماضي، بخلاف ذلك، كان هالاند لا يقهر، مسجلاً في 9 مباريات متتالية.
ومنذ انضمامه إلى الكرة الإنجليزية، يواصل هالاند تحطيم الأرقام القياسية بوتيرة مذهلة، وهذا الموسم أضاف إنجازين جديدين إلى قائمة أرقامه المتتالية.
حيث أصبح أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، محققاً الإنجاز في 49 مباراة، أي أقل بـ13 مباراة عن صاحب الرقم القياسي السابق، الهولندي رود فان نيستلروي.
فضلاً على ذلك، أصبح هالاند اللاعب النرويجي الأكثر تهديفاً في تاريخ الدوري الإنجليزي، متجاوزاً أولي جونار سولشاير، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، برصيد 94 هدفاً في 104 مباريات، ولا يزال معدله التهديفي مذهلاً، لدرجة أنه يبدو مسألة وقت، قبل أن يحطم أرقاماً قياسية كانت تعتبر من المستحيل كسرها.
ولا يبدو أن شغف هالاند بالتسجيل يتراجع، وهو على بعد 6 أهداف من الوصول إلى حاجز الـ100 هدف في الدوري الإنجليزي، ما يجعله أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ المسابقة، متجاوزاً رقم آلان شيرر القياسي، الذي احتاج إلى 125 مباراة.
تمتد هيمنته أيضاً إلى ملاعب إنجلترا، حيث سجل في 22 من أصل 23 ملعباً لعب عليها في الدوري الإنجليزي، والملعب الوحيد الذي لم يسجل فيه هو «أنفيلد»، وستكون لديه الفرصة للتسجيل فيه خلال مباراة ليفربول ومان سيتي في فبراير المقبل.
وعلاوة على ذلك، يطارد هالاند أحد أرقامه القياسية الخاصة؛ أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي، والذي حققه في موسم 2022-2023 برصيد 36 هدفاَ، إذا حافظ على وتيرة تسجيله الحالية، فقد يتجاوز هذا الإجمالي بسهولة.
وبعقده طويل الأمد مع مانشستر سيتي، يملك إيرلينج هالاند الوقت والموهبة اللازمين لمواصلة كتابة تاريخ كرة القدم، وسجّل حتى الآن 136 هدفاً مع «السيتي»، ليحتل المركز التاسع في قائمة هدافي النادي التاريخيين، ولا يقف أمامه سوى سيرجيو أجويرو (260)، وإذا ظلت الإصابات بعيدة، فإن كل الدلائل تشير إلى أن العملاق النرويجي سيواصل كتابة فصول ذهبية في تاريخ كرة القدم العالمية.

