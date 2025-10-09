يوفنتوس يرفض إغراءات تشيلسي وأرسنال وبرشلونة لضم «الشاب يلدز»



معتز الشامي ( أبوظبي)



يواصل يوفنتوس الإيطالي محاولاته لتجديد عقد نجمه التركي الشاب كينان يلدز، وسط منافسة قوية من عمالقة أوروبا، في مقدمتهم تشيلسي، أرسنال وبرشلونة، الراغبين في ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة، ورغم أن عقد يلدز الحالي يمتد حتى يونيو 2029، فإن إدارة اليوفي تسعى لتمديده إلى 2030 مع زيادة راتبه السنوي من 1.5 مليون يورو إلى نحو 4.5 مليون، مكافأة على التطور اللافت الذي أظهره منذ انضمامه للفريق الأول.

وكانت المفاوضات بين الطرفين بلغت مراحل متقدمة في الأسابيع الماضية، لكنها شهدت تباطؤاً مؤخراً بحسب تقارير إيطالية، رغم بقاء التفاؤل داخل النادي بقدرة الإدارة على إقناع اللاعب بالبقاء في تورينو.

وكشفت الصحف الإيطالية أن تشيلسي تقدم بعرض بلغت قيمته 70 مليون يورو الصيف الماضي ورفضه يوفنتوس، في حين أشارت تقارير أخرى إلى أن أرسنال مستعد لتقديم 55 مليون يورو، إضافة إلى المهاجم جابرييل جيسوس لإتمام الصفقة.

أما برشلونة، فيراقب الوضع عن قرب تحسباً لفرصة التقدم بعرض رسمي، إذا تعثرت مفاوضات التجديد، يُذكر أن يلدز، صاحب الـ20 عاماً، كان انضم إلى يوفنتوس في صيف 2022 قادماً من بايرن ميونيخ مجاناً، وفرض نفسه بسرعة ضمن التشكيلة الأساسية مرتدياً القميص رقم 10 الشهير، وخلال الموسم الجاري، شارك في ثماني مباريات سجل خلالها هدفين، وصنع أربعة بين الدوريين الإيطالي والأبطال، ليؤكد أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.