الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يوفنتوس يرفض إغراءات تشيلسي وأرسنال وبرشلونة لضم «الشاب يلدز»

يوفنتوس يرفض إغراءات تشيلسي وأرسنال وبرشلونة لضم «الشاب يلدز»
9 أكتوبر 2025 12:53

 
معتز الشامي ( أبوظبي)

أخبار ذات صلة
جاسبيريني ينجح في «الدفاع الذهبي».. روما يتصدر «الكالتشيو» بدون فيرجسون!
من 1200 إلى 300 ألف يورو.. فارق الراتب بين رونالدو ويامال!


يواصل يوفنتوس الإيطالي محاولاته لتجديد عقد نجمه التركي الشاب كينان يلدز، وسط منافسة قوية من عمالقة أوروبا، في مقدمتهم تشيلسي، أرسنال وبرشلونة، الراغبين في ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة، ورغم أن عقد يلدز الحالي يمتد حتى يونيو 2029، فإن إدارة اليوفي تسعى لتمديده إلى 2030 مع زيادة راتبه السنوي من 1.5 مليون يورو إلى نحو 4.5 مليون، مكافأة على التطور اللافت الذي أظهره منذ انضمامه للفريق الأول.
وكانت المفاوضات بين الطرفين بلغت مراحل متقدمة في الأسابيع الماضية، لكنها شهدت تباطؤاً مؤخراً بحسب تقارير إيطالية، رغم بقاء التفاؤل داخل النادي بقدرة الإدارة على إقناع اللاعب بالبقاء في تورينو.
وكشفت الصحف الإيطالية أن تشيلسي تقدم بعرض بلغت قيمته 70 مليون يورو الصيف الماضي ورفضه يوفنتوس، في حين أشارت تقارير أخرى إلى أن أرسنال مستعد لتقديم 55 مليون يورو، إضافة إلى المهاجم جابرييل جيسوس لإتمام الصفقة.
أما برشلونة، فيراقب الوضع عن قرب تحسباً لفرصة التقدم بعرض رسمي، إذا تعثرت مفاوضات التجديد، يُذكر أن يلدز، صاحب الـ20 عاماً، كان انضم إلى يوفنتوس في صيف 2022 قادماً من بايرن ميونيخ مجاناً، وفرض نفسه بسرعة ضمن التشكيلة الأساسية مرتدياً القميص رقم 10 الشهير، وخلال الموسم الجاري، شارك في ثماني مباريات سجل خلالها هدفين، وصنع أربعة بين الدوريين الإيطالي والأبطال، ليؤكد أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.

 

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
تركيا
تشيلسي
أرسنال
برشلونة
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©