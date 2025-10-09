الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أرباح ضخمة لميلان وكومو في أول مباراة خارج إيطاليا

9 أكتوبر 2025 13:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)

تستعد إيطاليا لصناعة حدث تاريخي في فبراير 2026، حين يلتقي ميلان وكومو في مدينة بيرث الأسترالية، ضمن الدوري الإيطالي، لتكون أول مباراة رسمية في تاريخ «الكالشيو» تُقام خارج البلاد.
وجاء القرار بعد تعذر إقامة المباراة في سان سيرو الذي يُستخدم لافتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية «ميلانو-كورتينا 2026»، ما دفع الناديين ورابطة الدوري لاقتناص فرصة تسويقية ضخمة.
وبحسب تقرير لـ«كالشيو فينانزا» وافقت السلطات الأسترالية على استثمار 12 مليون يورو لاستضافة المباراة، وبعد خصم التكاليف التنظيمية يبقى ما يقارب 8 إلى 9 ملايين يورو يتم توزيعها بين ميلان وكومو وبقية أندية الدوري التي صوّتت لمصلحة إقامة اللقاء في الخارج.
ويحصل ميلان على الحصة الأكبر من الإيرادات باعتباره الفريق «المستضيف» للمواجهة، فيما تأمل رابطة الدوري الإيطالي أن تفتح الخطوة الباب أمام زيادة عوائد البث التلفزيوني وبيع المنتجات الرسمية في السوق الأسترالية.
لكن القرار لم يخلُ من الانتقادات، إذ وصف النجم الفرنسي أدريان رابيو الفكرة بأنها «جنونية تماماً»، معبّراً عن رفضه لخروج مباريات الدوري الإيطالي من أرضه التاريخية.

الدوري الإيطالي
ميلان
أستراليا
بيرث
