الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
سان جيرمان يستهدف يامال بالعرض الخرافي

سان جيرمان يستهدف يامال بالعرض الخرافي
9 أكتوبر 2025 13:41

معتز الشامي (أبوظبي)

انتهى سوق الانتقالات الصيفية 2025 دون مفاجآت كبيرة، وخاصة من جانب باريس سان جيرمان، مع ذلك، قد يتغير هذا الوضع، حيث يبدأ بطل أوروبا في ترتيب خطط فريق لويس إنريكي للموسم المقبل، ويسعى باريس سان جيرمان لضم نجم برشلونة الأبرز، لامين يامال، الذي جدد عقده مؤخراً مع الفريق الكتالوني، لكن هذا لا يبدو عائقاً أمام رئيس النادي ناصر الخليفي للاندفاع نحو ضم اللاعب الحائز المركز الثاني في تصنيف جائزة الكرة الذهبية 2025.
وأبدى باريس سان جيرمان منذ فترة اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع يامال، حيث يعتقد النادي أن النجم الإسباني يناسب مشروع لويس إنريكي تماماً، وهناك قناعة راسخة في باريس تجعلهم مستعدين لدفع 230 مليون يورو لضم اللاعب، ما يجعله أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، متجاوزاً صفقة نيمار البالغة 222 مليون يورو، بحسب موقع «ديفينسا سنترال» الإسباني، لكن المعضلة هي أن لامين يامال يرتبط بعقد مع برشلونة حتى 30 يونيو 2031، ويتضمن شرطاً جزائياً بقيمة مليار يورو. وإذا أراد باريس التعاقد معه، فسيتعين عليهم التفاوض مع برشلونة.
وسيكون قرار بيع اللاعب صعباً للغاية على برشلونة، ولكن إذا تلقى النادي الإسباني عرضاً بقيمة 230 مليون يورو، فسيكون من الضروري معرفة قرارهم، ومن البدهي أيضاً معرفة رغبة اللاعب.
ويواصل ناصر الخليفي سعيه للتعاقد مع يامال حتى النهاية، مع امتلاك الشاب كل ما يلزم ليصبح أفضل لاعب كرة قدم في العالم مستقبلاً، بينما تبدو الأجواء المحيطة باللاعب مصدر القلق الوحيد، ولكنه أمر يستطيع تجاوزه، إذا حافظ على تركيزه وتجاهل بعض السلوكيات، وجعل كرة القدم أولويته القصوى.
وإذا قرر برشلونة بيع لامين، سيتعين على إدارة النادي تقديم الكثير من التوضيحات لأعضائه وجماهيره، حيث يرى البعض في الإسباني الشاب خليفة للأسطورة ليونيل ميسي.

لامين يامال
باريس سان جيرمان
برشلونة
