أروابارينا: «الأبيض» قادر على التأهل إلى «مونديال 2026»



معتز الشامي (أبوظبي)



أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني السابق، أن فرصة تأهل «الأبيض» إلى كأس العالم 2026، تعتبر قوية للغاية، في ظل ارتفاع مستوى المنتخب خلال الفترات الماضية، وتطور لاعبيه، وأن دخول عدد من المواهب ضمن التشكيلة، رفع قيمته الفنية بصورة كبيرة.

ويستعد منتخبنا لمواجهة عُمان غداً، ضمن المرحلة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والتي تستضيفها قطر.

وعن تطور مستوى المنتخب والدوري عموماً في الفترة التي كان فيها مدرباً لـ«الأبيض»، قال: «نعم هناك تغيير وتطور في منتخب الإمارات، والدوري كذلك في الوقت الحالي، عما كان عليه في الوقت الذي كنت موجوداً فيه، وذلك بالتأكيد إلى الأفضل، وعندما كنت مدرباً، سواءً مع المنتخب أو الوصل، كان لدي خيارات أقل من اللاعبين المتميزين، وتحديداً اعتمد المنتخب على كايو وليما، لكن تغير الأمر كثيراً الآن، وأصبح هناك لاعبون مميزون يفيدون المنتخب وينفذون المطلوب منهم».

وفيما يتعلق بفرص المنتخب للتأهل إلى كأس العالم، من واقع ما شاهده، قال: «أعتقد أن (الأبيض) قادر على التأهل إلى نهائيات كأس العالم، والتصفيات في الوقت الحالي أكثر صعوبة بالطبع، وشاهدنا المنتخب مع عُمان وقطر سابقاً، قبل بدء التصفيات، حيث فاز (الأبيض) في مباراتيه في المرحلة الثالثة على قطر ذهاباً وإياباً، كما قدم مستوى جيداً أمام عُمان في كأس الخليج، وكلها إيجابيات يمكن البناء عليها، وأعتقد أن منتخب الإمارات قادر على الفوز والتأهل بقليل من التنظيم والصبر».

وأضاف: «كوزمين يعرف الكثير عن الكرة الإماراتية، وتكليفه بالمهمة في تلك المرحلة مهم للغاية، وهو قرار إيجابي أيضاً للاتحاد، وهو مدرب متمرس في الكرة العربية والإماراتية بشكل خاص، لهذا أعتقد أن التفاصيل الفنية الصغيرة في أي منطقة في الملعب تصنع الفارق في المباريات، وأرى أن المنتخب والكرة الإماراتية يحتاجان إلى التأهل، ومع هذه القائمة من اللاعبين، ووفرة أصحاب الخبرات والمهارات، فإن المنتخب أصبح أكثر خطورة، ويضم مزيجاً من اللاعبين الخبرة والشباب مع مدرب متمرس يعرف الكرة الإماراتية جيداً، لذلك أعتقد أن المنتخب قادر على بلوغ حلم التأهل إلى المونديال».

وعن قلة خبرات كوزمين مع المنتخبات لأنه قادم من تدريب الأندية، قال: «كوزمين مدرب متمرس في الكرة الإماراتية، لا أعتقد أن انتقاله من كونه مدرباً للأندية إلى قيادة منتخب بحجم (الأبيض) سيكون له تأثير سلبي، بل بالعكس تماماً، وأنا مررت بنفس التجربة، عندما كنت مدرباً للوصل ومدرباً لمنتخب الإمارات لاحقاً، وأعتقد أن الإمارات تملك خصوصية، في أنك تشاهد جميع اللاعبين معاً، وذلك لوجودهم في الدوري نفسه، ومن السهل تطبيق تعليمات فنية وتطوير مستوى الفريق بأكمله».

وأضاف: «المنتخب أقام معسكر بدبي، ولعب مباراتين وديتين، قبل مشوار التصفيات الآسيوية في الدوحة، وأعتقد أن حلم التأهل إلى المونديال قريب جداً، مع مدرب متمرس وخبير مثل كوزمين، الذي أراه مدرباً قديراً، ويستحق مثل هذه الفرصة أتمنى له التوفيق، وأعتقد أن المنتخب قادر على التأهل وبلوغ حلم التأهل إلى كأس العالم».