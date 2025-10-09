الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دي ناتالي: يوفنتوس بعيد عن اللقب وفلاهوفيتش «مهاجم مثالي» !

دي ناتالي: يوفنتوس بعيد عن اللقب وفلاهوفيتش «مهاجم مثالي» !
9 أكتوبر 2025 14:12

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
جاسبيريني ينجح في «الدفاع الذهبي».. روما يتصدر «الكالتشيو» بدون فيرجسون!
أليجري ولياو.. أزمة في غرفة ملابس ميلان!


أكد النجم الإيطالي السابق أنطونيو دي ناتالي، أن الصربي دوسان فلاهوفيتش يجب أن يكون المهاجم الأساسي ليوفنتوس، والخيار الأول فنياً، لكنه استبعد أن يكون الفريق ضمن المنافسين الحقيقيين على لقب الدوري الإيطالي 2025-2026، معتبراً أن «البيانكونيري لم يصل بعد إلى مستوى الجاهزية الذهنية والفنية للمنافسة على «السكوديتو».
وفي مقابلة مع صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية، تحدث أسطورة أودينيزي وإيمبولي السابق عن شكل المنافسة هذا الموسم، وأوضح أن أداء يوفنتوس تحت قيادة إيجور تودور مازال غير مقنع رغم الانطلاقة الجيدة. 
وتعثر الفريق قبل التوقف الدولي بخمسة تعادلات متتالية في الدوري ودوري الأبطال، وهو نفس الرصيد الذي حققه المدرب السابق تياجو موتا في نفس الفترة من الموسم الماضي.
وقال دي ناتالي: «أحب كرة القدم ومازلت أتابعها بشغف، لكنها لم تعُد كما كانت في جيلي، أرى أن الجودة في إيطاليا تراجعت قليلاً، يعجبني أداء نابولي وميلان، لكن احذروا من إنتر في سباق اللقب، وروما مع جاسبيريني فريق مثير للاهتمام أيضاً».
وعن حظوظ يوفنتوس، أوضح «لا أعتقد أنهم جاهزون للمنافسة على السكوديتو حالياً، لديهم الإمكانيات للتأهل إلى دوري الأبطال، وتقديم الأداء الجيد في أوروبا، التعادلان مع بوروسيا دورتموند وفياريال لا يُعدان نتيجة سيئة، والمشكلة الآن نفسية أكثر من فنية، لأن يوفنتوس لا يُسمح له بالتعادل خمس مرات متتالية، لكني واثق أن تودور سيُعيد الفريق إلى الطريق الصحيح».
وأشار دي ناتالي إلى أن أكبر مشكلة تواجه يوفنتوس تكمن في الشق الهجومي، قائلاً: «هناك غياب للهرمية داخل الخط الأمامي. ديفيد وأوبندا قدما من بطولات مختلفة، ويحتاجان إلى وقت للتأقلم، في أودينيزي لعبت مع لاعبين من جنسيات متعددة، وكان أصحاب الجودة يثبتون أنفسهم بمرور الوقت».
وعند سؤاله عن المهاجم الذي يستحق قيادة الفريق، أجاب دون تردد: «فلاهوفيتش بلا شك، تألق مع فيورنتينا وأثبت نفسه في يوفنتوس بتسجيله أرقاماً مزدوجة كل موسم، ربما لن يصل إلى 30 هدفاً في الموسم، لكنه مهاجم من طراز رفيع ويصنع الفارق في الدوري الإيطالي».
وبهذا، وضع دي ناتالي يده على أبرز نقاط ضعف يوفنتوس، مؤمناً بأن الطريق إلى استعادة هيبة «السيدة العجوز» يبدأ من الثقة بفلاهوفيتش، وإعادة بناء عقلية الانتصار التي تميز بها النادي لعقود.

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
دوسان فلاهوفيتش
نابولي
ميلان
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©