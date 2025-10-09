دي ناتالي: يوفنتوس بعيد عن اللقب وفلاهوفيتش «مهاجم مثالي» !



معتز الشامي (أبوظبي)



أكد النجم الإيطالي السابق أنطونيو دي ناتالي، أن الصربي دوسان فلاهوفيتش يجب أن يكون المهاجم الأساسي ليوفنتوس، والخيار الأول فنياً، لكنه استبعد أن يكون الفريق ضمن المنافسين الحقيقيين على لقب الدوري الإيطالي 2025-2026، معتبراً أن «البيانكونيري لم يصل بعد إلى مستوى الجاهزية الذهنية والفنية للمنافسة على «السكوديتو».

وفي مقابلة مع صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية، تحدث أسطورة أودينيزي وإيمبولي السابق عن شكل المنافسة هذا الموسم، وأوضح أن أداء يوفنتوس تحت قيادة إيجور تودور مازال غير مقنع رغم الانطلاقة الجيدة.

وتعثر الفريق قبل التوقف الدولي بخمسة تعادلات متتالية في الدوري ودوري الأبطال، وهو نفس الرصيد الذي حققه المدرب السابق تياجو موتا في نفس الفترة من الموسم الماضي.

وقال دي ناتالي: «أحب كرة القدم ومازلت أتابعها بشغف، لكنها لم تعُد كما كانت في جيلي، أرى أن الجودة في إيطاليا تراجعت قليلاً، يعجبني أداء نابولي وميلان، لكن احذروا من إنتر في سباق اللقب، وروما مع جاسبيريني فريق مثير للاهتمام أيضاً».

وعن حظوظ يوفنتوس، أوضح «لا أعتقد أنهم جاهزون للمنافسة على السكوديتو حالياً، لديهم الإمكانيات للتأهل إلى دوري الأبطال، وتقديم الأداء الجيد في أوروبا، التعادلان مع بوروسيا دورتموند وفياريال لا يُعدان نتيجة سيئة، والمشكلة الآن نفسية أكثر من فنية، لأن يوفنتوس لا يُسمح له بالتعادل خمس مرات متتالية، لكني واثق أن تودور سيُعيد الفريق إلى الطريق الصحيح».

وأشار دي ناتالي إلى أن أكبر مشكلة تواجه يوفنتوس تكمن في الشق الهجومي، قائلاً: «هناك غياب للهرمية داخل الخط الأمامي. ديفيد وأوبندا قدما من بطولات مختلفة، ويحتاجان إلى وقت للتأقلم، في أودينيزي لعبت مع لاعبين من جنسيات متعددة، وكان أصحاب الجودة يثبتون أنفسهم بمرور الوقت».

وعند سؤاله عن المهاجم الذي يستحق قيادة الفريق، أجاب دون تردد: «فلاهوفيتش بلا شك، تألق مع فيورنتينا وأثبت نفسه في يوفنتوس بتسجيله أرقاماً مزدوجة كل موسم، ربما لن يصل إلى 30 هدفاً في الموسم، لكنه مهاجم من طراز رفيع ويصنع الفارق في الدوري الإيطالي».

وبهذا، وضع دي ناتالي يده على أبرز نقاط ضعف يوفنتوس، مؤمناً بأن الطريق إلى استعادة هيبة «السيدة العجوز» يبدأ من الثقة بفلاهوفيتش، وإعادة بناء عقلية الانتصار التي تميز بها النادي لعقود.