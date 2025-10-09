سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!



ووهان (أ ف ب)



بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة أولى عالمياً ربع نهائي دورة ووهان الصينية للألف نقطة في التنس للمرة الرابعة توالياً، بفوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا (20) بنتيجة 6-3 و6-2.

وكشفت سابالينكا أنها أمضت عطلتها الشهر الماضي بالتدرب مع النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش.

وبخلاف انطلاقتها الضعيفة أمام السلوفاكية ريبيكا شرامكوفا قبل يوم واحد، بدأت سابالينكا مواجهتها الخميس بقوة.

وأقيمت المباراة تحت سقف مغلق في يوم حار آخر في الصين، حيث أرجئت العديد من المباريات التي جرت على الملاعب المفتوحة من الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي إلى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

وكانت البيلاروسية التي عزّزت سلسلة انتصاراتها في ووهان إلى 19-0، حيث تطمح لإحراز لقبها الرابع توالياً في المدينة الصينية الوسطى، قد ابتعدت عن المنافسات قرابة الشهر، عقب فوزها بلقبها الكبير الرابع في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الشهر الماضي.

وأمضت إجازتها في اليونان، حيث تدربت برفقة ديوكوفيتش المصنّف أول عالمياً سابقاً، والذي يقطن أيضاً هناك.

وقالت سابالينكا للصحفيين «لقد ربحت منه الكثير من النقاط للأمانة».

وأضافت: «آمل أن يؤكد ذلك، خرجنا لتناول العشاء، وتدربنا عدة مرات معاً».

وتابعت: «آمل أن أكون شريكة تدريب جيدة، حتى الآن إنه يتقدم بثبات في شنغهاي، لذا أعتقد أن الأمر كان جيداً، آمل حقا أن يحرز اللقب».

ولم تُواجه سابالينكا أي نقطة لخسارة إرسالها ضد سامسونوفا، فيما تميّزت بأدائها القويّ على إرسالها، حيث خسرت ثلاث نقاط فقط من أصل 16.

وحسمت البيلاروسية الفوز في 75 دقيقة لتضرب موعداً في دور الثمانية مع الفائزة بين الكازاخستانية إيلينا ريباكينا والتشيكية ليندا نوسكوفا.

في وقت سابق، حقّقت الأميركية جيسيكا بيجولا السادسة فوزاً صعباً على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا (11) بنتيجة 7-5 و3-6 و6-3.

وخاضت بيجولا للمباراة الثانية توالياً بعد مواجهتها الصعبة أمام مواطنتها هايلي بابتيست التي دامت ثلاث ساعات قبل يوم واحد، ثلاث مجموعات أخرى.