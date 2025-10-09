الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!

سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
9 أكتوبر 2025 14:16

 
ووهان (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ذكاء اصطناعي يفك شفرة لغة البروتين ويكشف أسرار تطور الكائنات الحية
زلزال قوي يهز منطقة في الصين


بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة أولى عالمياً ربع نهائي دورة ووهان الصينية للألف نقطة في التنس للمرة الرابعة توالياً، بفوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا (20) بنتيجة 6-3 و6-2.
وكشفت سابالينكا أنها أمضت عطلتها الشهر الماضي بالتدرب مع النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش.
وبخلاف انطلاقتها الضعيفة أمام السلوفاكية ريبيكا شرامكوفا قبل يوم واحد، بدأت سابالينكا مواجهتها الخميس بقوة.
وأقيمت المباراة تحت سقف مغلق في يوم حار آخر في الصين، حيث أرجئت العديد من المباريات التي جرت على الملاعب المفتوحة من الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي إلى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.
وكانت البيلاروسية التي عزّزت سلسلة انتصاراتها في ووهان إلى 19-0، حيث تطمح لإحراز لقبها الرابع توالياً في المدينة الصينية الوسطى، قد ابتعدت عن المنافسات قرابة الشهر، عقب فوزها بلقبها الكبير الرابع في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الشهر الماضي.
وأمضت إجازتها في اليونان، حيث تدربت برفقة ديوكوفيتش المصنّف أول عالمياً سابقاً، والذي يقطن أيضاً هناك.
وقالت سابالينكا للصحفيين «لقد ربحت منه الكثير من النقاط للأمانة».
وأضافت: «آمل أن يؤكد ذلك، خرجنا لتناول العشاء، وتدربنا عدة مرات معاً».
وتابعت: «آمل أن أكون شريكة تدريب جيدة، حتى الآن إنه يتقدم بثبات في شنغهاي، لذا أعتقد أن الأمر كان جيداً، آمل حقا أن يحرز اللقب».
ولم تُواجه سابالينكا أي نقطة لخسارة إرسالها ضد سامسونوفا، فيما تميّزت بأدائها القويّ على إرسالها، حيث خسرت ثلاث نقاط فقط من أصل 16.
وحسمت البيلاروسية الفوز في 75 دقيقة لتضرب موعداً في دور الثمانية مع الفائزة بين الكازاخستانية إيلينا ريباكينا والتشيكية ليندا نوسكوفا.
في وقت سابق، حقّقت الأميركية جيسيكا بيجولا السادسة فوزاً صعباً على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا (11) بنتيجة 7-5 و3-6 و6-3.
وخاضت بيجولا للمباراة الثانية توالياً بعد مواجهتها الصعبة أمام مواطنتها هايلي بابتيست التي دامت ثلاث ساعات قبل يوم واحد، ثلاث مجموعات أخرى.

التنس
الصين
ووهان
أرينا سابالينكا
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©