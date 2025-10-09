الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

89 لاعباً في المرحلة الأولى لدوري القوس والسهم

89 لاعباً في المرحلة الأولى لدوري القوس والسهم
9 أكتوبر 2025 15:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد القوس والسهم، اعتماد مشاركة 89 لاعباً ولاعبة، في منافسات المرحلة الأولى من دوري الإمارات لفئات فوق الـ21 سنة، وتحت الـ21 سنة، وتحت الـ18 سنة للذكور والإناث وفئة ذوي الهمم ، وتقام المنافسات في مقر نادي شرطة الشارقة.
وأكد الاتحاد انطلاق المنافسات لفئتي القوس المركب والمحدب على مدار يومي السبت والأحد، وتنطلق الفعاليات في اليوم الأول بتصنيف الفردي والفرق، للاعبين فوق وتحت 21 وتحت 18 وذوي الهمم، بينما يشهد اليوم الثاني المنافسات بين اللاعبين واللاعبات على المراكز الأولى.
وأكد سالم محمد علي النقبي، رئيس لجنة المسابقات، اكتمال جميع الترتيبات الفنية لبداية منافسات الموسم الجديد، وسط إقبال كبير من الأندية على المشاركة، وإظهار المستويات الفنية المتميزة، بما يسهم في تعزيز تطور المنتخبات الوطنية.
وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد يضع فئة ذوي الهمم ضمن أولوياته القصوى، وتوفير جميع متطلبات مشاركتهم، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية الداعمة لدمجهم في المجتمع، ومنحهم الفرص المناسبة لإظهار قدراتهم، واكتساب الخبرات التنافسية.

 

