كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية



كوالالمبور (د ب أ)



كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تصاميم محدثة لكؤوس جديدة متلألئة، يحصل عليها الفائزون في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي سيقام في السعودية للمرة الأولى.

ويقام الحفل في السعودية للمرة الأولى، حيث تشهد نسخته التاسعة والعشرون، يوم الخميس المقبل، تقديم جوائز مبهرة بتصاميم جديدة تمنح للفائزين في 20 فئة مختلفة. وجاء الإعلان عن الهوية البصرية الجديدة للاتحاد الآسيوي مطلع عام 2025 ليشكّل اللحظة المثالية، لتحديث تصميم كأس الجوائز السنوية للاتحاد، وهو التصميم الذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ عام 2007.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أنه تم تصميم الكؤوس الجديدة وصناعتها يدوياً من قبل شركة «توماس لايت» البريطانية الشهيرة، المتخصّصة في صياغة الذهب والفضة، والتي تولت أيضاً تصميم النسخة السابقة من الكأس.

واستوحي المظهر الجديد من جوهر الهوية المؤسسية الحديثة للاتحاد الآسيوي، بما في ذلك الشعار الجديد، حيث تم دمج عناصره في تفاصيل دقيقة مثل شكل الحرف «A» في أعلى الأجنحة الجانبية للكأس، بما يتناسق مع شعار الاتحاد الآسيوي المثبت على الشريط الأوسط، مع الحفاظ على الشكل العام والهوية الأصلية للجائزة.

وخلال أربعة أشهر من العمل، تم ابتكار أكثر من 50 تصوراً تصميمياً، خضع كل واحد لمراحل تطوير دقيقة، وصولاً إلى النسخة النهائية المذهلة التي ستعرض في الحفل المنتظر بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض.

ويشهد حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرياض 2025 أيضاً الكشف عن تصميم جديد لميدالية «ماسة آسيا»، وهي أرفع جائزة فردية في كرة القدم الآسيوية، حيث سيتم منحها في تلك الليلة للفائز الثامن عشر بها منذ إطلاقها.

وتُعد هذه الميدالية تحفة فنية تجسّد التميّز وتبرز ثراء الثقافة الآسيوية، إذ تأتي على شكل ماسي أنيق ذي ثمانية أضلاع، يعكس الفخامة ويظهر شعار الاتحاد الآسيوي الجديد في مركزه بانسجام لافت.

وتولت شركة «رويال سيلانجور» العالمية الشهيرة تصميمها وصناعتها، مستخدمة شريطاً باللونين الأزرق والذهبي يعكس مكانتها الرفيعة، إلى جانب دبوس فاخر يحمل نفس تفاصيل التصميم الماسي المطلي بالذهب، تتوسطه قطعة ماسية كبيرة الحجم تعكس الضوء بتميز وتمنح الميدالية حضوراً لافتاً ومتوازناً في الوقت ذاته.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن الشهر الماضي عن القائمة الكاملة للمرشحين، وسيتاح للجماهير متابعة الحفل عبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب ومنصاته الرقمية المختلفة.