ريال مدريد يشعل الانتقالات مبكراً بالتفكير في «تشيما» و«باز»

معتز الشامي (أبوظبي)

لا يهدر ريال مدريد، الوقت حيث يواصل فريق تشابي ألونسو سعيه نحو الألقاب، مع تخطيط الإدارة العليا للنادي بالفعل لإعادة بناء خط وسط الفريق، حيث يبرز الثنائي تشيما أندريس ونيكو باز، وكلاهما نشأ في مدينة ريال مدريد الرياضية «فالديبيباس»، لكنهما يلعبان بعيداً عن البرنابيو.

وداخل النادي، هناك إجماع متزايد على عدم وجود بديل حقيقي للفرنسي أوريليان تشواميني، مع الاعتماد كامافينجا وأردا جولر في شغل هذا الدور مؤقتاً، رغم أنهما ليسا لاعبي وسط دفاعيين بالفطرة.

ولهذا السبب، يبحث ريال مدريد عن لاعبين متكاملين، لاعب دفاعي أساسي منخفض التكلفة مثل الإسباني تشيما أندريس، وعودة لاعب مبدع الأرجنتيني مثل نيكو باز، بحسب صحيفة «آس» الإسبانية.

ويتطور اللاعب تشيما أندريس سريعاً في ألمانيا، وهو في العشرين من عمره فقط، ورغم ذلك يلفت الأنظار في الدوري الألماني مع شتوتجارت، وحجز لاعب خط الوسط مكاناً أساسياً، وأظهر مهارات قيادية تفوق سنه.

وفي 10 مباريات فقط في الدوري، حقق إحصائيات مميزة، ونسبة تمريرات ناجحة بلغت 94%، واستعادة الكرة بشكل كبير، بجانب سيطرته التامة على وسط الملعب.

وباع ريال مدريد 50% من حقوق اللاعب مقابل 3 ملايين يورو، لكنه احتفظ بالنصف الآخر، حيث يمتلك بند إعادة شراء مقابل نحو 10 ملايين يورو، ما يسهل عودة أندريس المحتملة.

فيما أبلغ ريال مدريد نيكو باز -شفهياً- بأنه جزء من مشروع 2026، وهو ما يفسّر رفضه عرضاً بقيمة 70 مليون يورو من توتنهام الصيف الماضي.

وسجل صانع الألعاب الأرجنتيني، الذي يلعب حالياً في كومو، 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 6 مباريات بالدوري الإيطالي، وقد يؤهله تطوره للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويمكن لريال مدريد إعادة شرائه مقابل 9 ملايين يورو، وهي صفقة رابحة لشخص ينظر إليه على أنه الخليفة المُحتمل لداني سيبايوس، الذي ينتهي عقده في 2027.

وفي العاصمة الإسبانية، الخطة واضحة وضوح الشمس، تشيما أندريس ونيكو باز هما مستقبل خط وسط ريال مدريد. صفقتان يزخران بالموهبة والطموح والهوية.

وبدأ الجيل القادم من مشروع فلورنتينو بيريز بالتبلور، وقد يُكتب جزء من مستقبل ريال مدريد على يد نجمين واعدين جاهزين للعودة إلى الديار مرة أخرى.