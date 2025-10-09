الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تيباس يصف لقاء برشلونة وفياريال في ميامي بـ«الخطوة التاريخية»

تيباس يصف لقاء برشلونة وفياريال في ميامي بـ«الخطوة التاريخية»
9 أكتوبر 2025 15:07

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
من 1200 إلى 300 ألف يورو.. فارق الراتب بين رونالدو ويامال!


قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إن المباراة بين برشلونة وفياريال المقررة في ميامي خلال ديسمبر الأول المقبل، ستكون «خطوة تاريخية»، وحث المنتقدين على النظر إلى الخطة «في سياقها الصحيح».
وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم الاثنين الماضي أنه سمح بإقامة المباراة في أميركا، ومواجهة ميلان مع كومو، بالدوري الإيطالي، في مدينة بيرث الأسترالية، ولكن «اليويفا» أشار إلى أنه يظل على معارضته لإقامة مباريات الدوري المحلية في دول أخرى.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أنه تمت الموافقة على المباريات «على مضض» خلال اجتماع للجنة التنفيذية لـ «اليويفا» في سبتمبر، رغم أن رئيس الاتحاد، ألكسندر سيفرين، قال إن القرار كان «استثنائياً» ولن يعتمد عليه مستقبلا مرجعاً.
وفي بيان، قال تيباس: «هذه المباراة بمثابة خطوة تاريخية ستنقل الرابطة وكرة القدم الإسبانية إلى مستوى جديد تماماً».
وأضاف: «نتفهم، ونحترم، المخاوف التي قد يثيرها هذا القرار، لكن من المهم وضعه في سياقه الصحيح: إنها مباراة واحدة فقط من أصل 380 مباراة تشكل الموسم». وقال:«تمثل رابطة الدوري الإسباني ملايين المشجعين حول العالم، بما في ذلك الكثير ممن يتابعون فرقهم بشغف ويستحقون فرصة مشاهدة فرقهم مباشرة على الأقل مرة واحدة».
وأوضح: «تهدف المباراة إلى تقريب كرة القدم الخاصة بنا من هذه القاعدة الجماهيرية العالمية، دون المساس بمتعة الذين يستمتعون بها أسبوعاً بعد أسبوع في الملاعب عبر إسبانيا».
وأعلن نادي برشلونة أن حاملي تذاكر الموسم لفريق فياريال سيتم تعويضهم عن المباراة، حيث سيتمكن المشجعون الذين يرغبون في حضور المباراة بميامي من السفر مجاناً، أما الذين يختارون عدم الحضور، يستردون نسبة 30 في المئة من قيمة تذاكر الموسم.
وقال خوان لابورتا، رئيس برشلونة: «نتطلع إلى إعادة التواصل مع كل جماهيرنا في أميركا، ونحن ممتنون للرابطة لإتاحة هذه الفرصة لنا للتقرب من أحد الأسواق الاستراتيجية الرئيسة للنادي».

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
فياريال
ميامي
أميركا
خافيير تيباس
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©