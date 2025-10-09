«ألعاب الماسترز» تشارك في أول سباق خارجي للجري



أبوظبي (الاتحاد)



في إطار دعم الحياة الصحية والنشطة، وتأكيداً على التزامها بتشجيع المجتمع على أسلوب حياة مستدام، شاركت ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 في أول سباق خارجي للجري ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي هذا الموسم في مدينة المرفأ - المغيرة، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لاستضافة ألعاب الماسترز 2026.

ويتيح السباق للمشاركين من مختلف الأعمار والمستويات اختيار المسافة التي تناسبهم من بين 1 كم، 3 كم، أو 5 كم، ليخوضوا تجربة رياضية ممتعة تجمع بين النشاط البدني والأجواء العائلية، ويأتي هذا الحدث ليمنح العدّائين المبتدئين والمحترفين فرصة اللقاء والتنافس والاحتفال بانطلاقة الموسم في أجواء مفعمة بالحيوية، إلى جانب تعزيز أسلوب حياة صحي وتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة بانتظام.

وقال الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير مشاريع رئيسي في مجلس أبوظبي الرياضي: «يمثل سباق ألعاب الماسترز للجري أكثر من مجرد فعالية رياضية، فهو منصة تجمع مختلف الأعمار والمستويات، ويتيح لكل مشارك أن يعيش تجربة فريدة بغض النظر عن قدراته البدنية، بما في ذلك أصحاب الهمم، حيث نسعى لإشراك الجميع في أجواء مليئة بالحيوية والطاقة الإيجابية، وهذا السباق ليس مجرد بداية لموسم رياضي جديد، بل هو أيضاً خطوة مهمة في استعداداتنا لاستضافة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، ذلك الحدث العالمي الذي سيقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ويهدف إلى إلهام المجتمع نحو عيش أسلوب حياة صحي ونشط».

ويوفّر السباق بيئة شاملة ومرحبة لجميع المشاركين، بما في ذلك مستخدمو الكراسي المتحركة وأصحاب الهمم، وتم تصميم مسار السباق مع مراعاة معايير الإتاحة، مع الإشارة إلى وجود بعض المقاطع التي قد تتطلب مرافقة أو مساعدة من شخص داعم لزيادة سهولة التجربة، كما يشجع المجلس الراغبين في الحصول على دعم إضافي على التخطيط مسبقاً، ويؤكد استعداده لتقديم أي مساعدة أو تسهيلات تضمن مشاركة سلسة وممتعة للجميع.

ويُعد سباق ألعاب الماسترز للجري جزءاً من الاستعدادات المتواصلة لاستضافة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، التي تمثل محطة رياضية بارزة، تعكس مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية، وتفتح البطولة أبوابها أمام جميع الأفراد من سن 30 عاماً فما فوق، دون اشتراط أي مستوى محدد من الخبرة أو الاحترافية.