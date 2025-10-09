الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ألعاب الماسترز» تشارك في أول سباق خارجي للجري

«ألعاب الماسترز» تشارك في أول سباق خارجي للجري
9 أكتوبر 2025 16:05

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: مكافحة الإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان
حاكم الشارقة يدعو سكان الإمارة إلى تسجيل بياناتهم في «تعداد 2025»


في إطار دعم الحياة الصحية والنشطة، وتأكيداً على التزامها بتشجيع المجتمع على أسلوب حياة مستدام، شاركت ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 في أول سباق خارجي للجري ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي هذا الموسم في مدينة المرفأ - المغيرة، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لاستضافة ألعاب الماسترز 2026.
ويتيح السباق للمشاركين من مختلف الأعمار والمستويات اختيار المسافة التي تناسبهم من بين 1 كم، 3 كم، أو 5 كم، ليخوضوا تجربة رياضية ممتعة تجمع بين النشاط البدني والأجواء العائلية، ويأتي هذا الحدث ليمنح العدّائين المبتدئين والمحترفين فرصة اللقاء والتنافس والاحتفال بانطلاقة الموسم في أجواء مفعمة بالحيوية، إلى جانب تعزيز أسلوب حياة صحي وتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة بانتظام.
وقال الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير مشاريع رئيسي في مجلس أبوظبي الرياضي: «يمثل سباق ألعاب الماسترز للجري أكثر من مجرد فعالية رياضية، فهو منصة تجمع مختلف الأعمار والمستويات، ويتيح لكل مشارك أن يعيش تجربة فريدة بغض النظر عن قدراته البدنية، بما في ذلك أصحاب الهمم، حيث نسعى لإشراك الجميع في أجواء مليئة بالحيوية والطاقة الإيجابية، وهذا السباق ليس مجرد بداية لموسم رياضي جديد، بل هو أيضاً خطوة مهمة في استعداداتنا لاستضافة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، ذلك الحدث العالمي الذي سيقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ويهدف إلى إلهام المجتمع نحو عيش أسلوب حياة صحي ونشط».
ويوفّر السباق بيئة شاملة ومرحبة لجميع المشاركين، بما في ذلك مستخدمو الكراسي المتحركة وأصحاب الهمم، وتم تصميم مسار السباق مع مراعاة معايير الإتاحة، مع الإشارة إلى وجود بعض المقاطع التي قد تتطلب مرافقة أو مساعدة من شخص داعم لزيادة سهولة التجربة، كما يشجع المجلس الراغبين في الحصول على دعم إضافي على التخطيط مسبقاً، ويؤكد استعداده لتقديم أي مساعدة أو تسهيلات تضمن مشاركة سلسة وممتعة للجميع.
ويُعد سباق ألعاب الماسترز للجري جزءاً من الاستعدادات المتواصلة لاستضافة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، التي تمثل محطة رياضية بارزة، تعكس مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية، وتفتح البطولة أبوابها أمام جميع الأفراد من سن 30 عاماً فما فوق، دون اشتراط أي مستوى محدد من الخبرة أو الاحترافية.

الإمارات
أبوظبي
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
مجلس أبوظبي الرياضي
المرفأ
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©