الرياضة

بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تستقطب 2500 لاعب

بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تستقطب 2500 لاعب
9 أكتوبر 2025 16:07

 
أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق، الجمعة، الجولة الختامية من «النسخة الثانية» لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لمنافسات فئة «البدلة»، وتستضيف المنافسات مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة لاعبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.
وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 3 ملايين درهم، بعد رفعها مؤخراً بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في إطار حرص سموه على دعم مسيرة اللعبة، وتحفيز اللاعبين على التميُّز وتقديم الأفضل في مختلف الميادين.
وتشكّل تلك الجولة مسك الختام لنسخة حافلة بالمنافسات القوية والنجاحات التنظيمية، التي ترسخ مكانة البطولة كإحدى أبرز فعاليات الجوجيتسو المحلية.
وتقام منافسات الجولة الختامية بمشاركة واسعة تصل إلى 2500 لاعب ولاعبة على مدى 3 أيام، حيث يشهد اليوم الأول نزالات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، وتستكمل في اليوم الثاني مع فئات تحت 14 و16 عاماً، فيما تُختتم البطولة يوم الأحد بمنافسات الأطفال والبراعم والأشبال تحت 12 عاماً.
ومن المقرر أن تجري مراسم تتويج الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، والتي نجحت خلال جولات البطولة الماضية في حصد أكبر عدد من النقاط.
وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، أن الجولة الختامية تأتي تتويجاً لمسيرة موسم استثنائي شهد تطوراً ملحوظاً في مستويات اللاعبين وإقبالاً متزايداً على رياضة الجوجيتسو في الدولة.
وقال: «النسخة الثانية من البطولة نجحت في ترسيخ مكانتها منصة مثالية لتأهيل المواهب وصقل مهاراتهم وفق أعلى المعايير الفنية، كما أسهمت منافسات (البدلة) في رفع جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي».
وأضاف المنهالي: «منافسات البدلة تتميز بتنوعها الفني وعمقها التكتيكي، إذ تركز على الدقة والانضباط الدفاعي وأساليب السيطرة التقليدية، ما يمنح اللاعبين فرصة لتوسيع خبراتهم وموازنة قدراتهم بين الأسلوبين (البدلة وبدون البدلة)».

الإمارات
أبوظبي
مبادلة أرينا
مدينة زايد الرياضية
الجوجيتسو
اتحاد الجو جيتسو
