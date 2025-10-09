«الأولمبياد الخاص» يُتوج بجائزة «أفضل فريق موحد»



أبوظبي (الاتحاد)



حققت لاعبات الأولمبياد الخاص الإماراتي إنجازاً تاريخياً جديداً، بتتويجهن بلقب كأس العالم للكرة الطائرة الموحدة للسيدات، إلى جانب حصول لاعباته على جائزة «أفضل فريق موحد».

وكان منتخب الإمارات شارك في فئة السيدات في البطولة التي استضافتها مدينة كاتوفيتسه البولندية من 5 إلى 8 أكتوبر الجاري، من بين 16 فريقاً من مختلف برامج الأولمبياد الخاص حول العالم.

ويعد الفوز تتويجاً لمسيرة طويلة من الجهود الوطنية التي جعلت من تمكين أصحاب الهمم محوراً رئيسياً في التنمية الشاملة، ونهجاً ثابتاً في رؤية القيادة الرشيدة للدولة التي أرست نموذجاً عالمياً يحتذى به في بناء مجتمع دامج ومتلاحم.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، قال: «يأتي فوز بطلاتنا في الأولمبياد الخاص الإماراتي بلقب كأس العالم للكرة الطائرة الموحدة للسيدات، إلى جانب حصولهن على جائزة «أفضل فريق دامج»، ليؤكد ريادة دولة في مجال الدمج والتمكين، وهذا الإنجاز يعكس رؤية قيادتنا التي جعلت تمكين أصحاب الهمم أولوية وطنية، ويمثل امتداداً لمسيرة بدأت منذ استضافة أبوظبي للألعاب العالمية عام 2019، والتي أرست إرثاً رياضياً وإنسانياً مستداماً».

وأضاف: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير للاعباتنا، ولكافة أفراد البعثة والداعمين الذين أسهموا في هذا النجاح المشرف، ويحق لنا أن ننظر بثقة إلى المستقبل، لمواصلة تحقيق إنجازات تعزّز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً يحتفي بالإنسان مهما تكن قدراته»

وحظت مشاركة فريق الإمارات في كأس العالم للكرة الطائرة الموحدة للسيدات بدعم وتعاون بين عدة جهات وطنية، إذ ضم الفريق لاعبات من نادي عجمان لذوي الإعاقة، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي الوصل الرياضي، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، مما يعكس تكامل الجهود الوطنية في دعم رياضة أصحاب الهمم وتعزيز حضور المرأة الإماراتية في المنافسات العالمية.