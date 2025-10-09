الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
رونالدو أول لاعب كرة قدم ينال لقب ملياردير

رونالدو أول لاعب كرة قدم ينال لقب ملياردير
9 أكتوبر 2025 16:40

 
لندن (د ب أ)

أصبح الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب كرة قدم ينال لقب ملياردير، بفضل العقد السخي الذي وقعه مؤخراً مع نادي النصر السعودي والذي يحصل بمقتضاه على 298 مليون جنيه إسترليني على مدار عامين، و12 مليون و500 ألف إسترليني أسبوعياً.
وبحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء، أصبح رونالدو أول لاعب كرة قدم يحصل على لقب ملياردير، استناداً إلى الرواتب التي حصل عليها خلال الفترة بين عامي 2022 و2023، إضافة إلى عوائد الاتفاقات التجارية وعقود الرعاية.
ويتجاوز الراتب الشهري لرونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، في النصر السعودي قيمة ما يحصل عليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سنوياً مع إنتر ميامي الأميركي، كما أنه يتقاضى ضعف ما كان يحصل عليه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.
وبالإضافة إلى أرباحه الضخمة، جمع رونالدو 410 ملايين جنيه إسترليني من الإعلانات على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك 4. 13 مليون جنيه إسترليني سنوياً من شركة «نايكي» للمستلزمات الرياضية. ويتضمن عقد رونالدو مع النصر، توفير اثنين من الطهاة وثلاثة بستانيين وأربعة حراس أمن وطائرة خاصة وثلاثة سائقين، في سيناريو مغاير تماما لبدايات حياته، حيث كان يتشارك غرفة نوم مع أشقائه في منزل ضيق بجزيرة ماديرا، وكان وهو في الثانية عشرة من عمره يطلب بقايا طعام مطعم «ماكدونالدز».
ويعتزم رونالدو الاستمرار في الملاعب حتى سن الثانية والأربعين، ومن المتوقع مشاركته مع منتخب البرتغال في كأس العالم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل. ولم يحدد رونالدو موعداً لاعتزاله، لدى استلام جائزة في بلده البرتغال هذا الأسبوع، ونقلت عنه صحيفة «الصن» البريطانية، القول «لا يمكن وضع خطط طويلة المدى، اضع خططا قصيرة المدى لأنها تمنحني طاقة أكبر ورغبة أكبر في الحياة».
وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء إلى أن رونالدو يعتمد بشكل أساسي في إدارة ثروته الصافية المقدرة بمليار و400 مليون دولار على المصرفي البرتغالي ميجيل ماركيز، البالغ من العمر 52 عاماً.
وتقوم علاقات رونالدو التجارية على الثقة والولاء، وفقا لمصادر مطلعة على تعاملاته، إذ يفضل اللاعب استشارة مجموعة مقربة من المستشارين والأصدقاء عند اتخاذ قرارات الاستثمار، وخاصة أولئك الذين يظهرون تحفظاً، أما الأفراد الذين يعتقد أنهم متهورون، يقوم باستبعادهم سريعاً من دائرته المقربة.

 

