الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ريال أوفييدو يقيل باونوفيتش

ريال أوفييدو يقيل باونوفيتش
9 أكتوبر 2025 17:00

 
مدريد (أ ب)

أقال نادي ريال أوفييدو الإسباني لكرة القدم، مدربه الصربي فليكو باونوفيتش، مع وجود الفريق فوق منطقة الهبوط مباشرة.
وقاد باونوفيتش فريق ريال أوفييدو للعودة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني للمرة الأولى منذ 24 عاماً الموسم الماضي، لكن النادي المملوك لمجموعة مكسيكية قرر الاستغناء عنه بعد تحقيق فوزين وست هزائم خلال هذا الموسم.
وتمنى نادي أوفييدو التوفيق لباونوفيتش، ووجه له الشكر على «النجاح التاريخي» المتمثل في إعادة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.
ولم يعلن النادي، الذي يتخذ من مدينة أوفييدو بشمال إسبانيا مقراً له، اسم المدرب البديل. وأصبح باونوفيتش أول مدرب في الدوري الإسباني يقال هذا الموسم.

ريال أوفييدو
الدوري الإسباني
صربيا
الليجا
