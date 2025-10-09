أندية «أدنوك للمحترفين» ترفع الجاهزية في «أيام الفيفا»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



تواصل أندية «دوري أدنوك للمحترفين» استعداداتها المكثّفة، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بالتزامن مع «أيام الفيفا»، تأهباً لاستئناف مشوار الدوري بالجولة السادسة التي تنطلق 17 أكتوبر الجاري، من خلال سلسلة من المباريات الودية التي تهدف إلى الحفاظ على جاهزية اللاعبين، وتجربة الخيارات الفنية، قبل عودة المنافسات الرسمية.

وتصدرت المشهد الودي بطولة الوحدة الدولية التي تقام على استاد آل نهيان، بمشاركة الوحدة، وبني ياس، والأنصار والنجمة اللبنانيين، وشهدت أولى مواجهاتها فوز «أصحاب السعادة» على النجمة 2-0، سجلهما براهيما ديارا في الدقيقة 45، ومنصور برغش في الدقيقة 90، ليحجز «العنابي» مقعده في المباراة النهائية.

وفي اللقاء الثاني، تفوّق الأنصار اللبناني على بني ياس بهدف حمل توقيع خالد الحجار في الدقيقة 41، في مباراة منح خلالها الجهاز الفني لـ«السماوي» الفرصة لعدد من لاعبي فريق تحت 23 عاماً، والعائدين من الإصابة، وسط غياب مجموعة من العناصر الدولية والأجانب.

وعلى صعيد آخر، واصل شباب الأهلي استعداداته بخوض ودية أمام يونايتد أحد أندية دوري الدرجة الأولى، انتهت بالتعادل السلبي، في تجربة ركّز خلالها الجهاز الفني على التوازن الدفاعي وتدوير اللاعبين.

في المقابل، يواجه دبا فريق الشارقة ودياً الجمعة على استاد الشارقة، ضمن تحضيرات الفريقين للجولة المقبلة، فيما أعلن اتحاد كلباء عن مواجهة ودية أمام النصر في اليوم ذاته على استاد آل مكتوم.

بدوره، خاض خورفكان تجربة ناجحة أمام الاتفاق أحد أندية دوري الأولى، انتهت بفوزه 5-2، وشهدت المباراة تسجيل البرازيلي لورينسي رودريجيز وسعيد أحمد، وتألق الوافد الجديد المغربي سليم أملاح في ظهوره الأول بقميص «النسور».

وفي العين، يخوض «الزعيم» تجربة ودية أمام جلف يونايتد يوم الجمعة، استعداداً لاستكمال مشواره في الدوري الذي يتصدره برصيد 13 نقطة، وسط سعي لمواصلة نغمة الانتصارات، بعد الفوز الأخير على شباب الأهلي في «كلاسيكو» الجولة الخامسة.

تسعى الأندية من خلال الوديات المتنوعة، إلى رفع جاهزيتها الفنية والبدنية، وضبط الإيقاع التكتيكي، قبل عودة المنافسة المرتقبة في الجولة السادسة من «دوري أدنوك للمحترفين».