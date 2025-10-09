الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجم برشلونة يعيش حياة متواضعة!

نجم برشلونة يعيش حياة متواضعة!
9 أكتوبر 2025 17:16

 
مدريد (رويترز)

أخبار ذات صلة
من 1200 إلى 300 ألف يورو.. فارق الراتب بين رونالدو ويامال!
مالكو بيرنلي يستحوذون على أغلبية أسهم إسبانيول


سلّط مدافع برشلونة الشاب باو كوبارسي الموهبة الصاعدة لفريقه ومنتخب إسبانيا الضوء على أسلوب حياته المتواضع خارج الملعب، ليرسم صورة بعيدة كل البعد عن الصورة النمطية لحياة لاعبي كرة القدم المترفة.
وقال كوبارسي (18 عاماً) في مقابلة مع صحيفة آس الرياضية الإسبانية، إنه يعيش حياة متواضعة في منزله ببرشلونة مع شقيقته الكبرى إيرين، حيث يتقاسمان الأعمال المنزلية مثل الطهي وغسيل الأطباق.
وأشار اللاعب الدولي الإسباني الذي لفت الأنظار إليه بالفعل لنضجه على أرض الملعب بعدما لعب دوراً رئيسياً في تتويج برشلونة بثنائية الدوري الإسباني وكأس الملك الموسم الماضي، إلى أهمية عائلته في الحفاظ على مستواه.
وقال كوبارسي أثناء استعداده مع زملائه في إسبانيا لمواجهة جورجيا في تصفيات كأس العالم يوم السبت «أنا مجرد شخص عادي، أضع قدمي على الأرض، وعائلتي تبقيني متواضعاً، خاصة والدي وأختي».
وأكد كوبارسي الذي يدرس إدارة الأعمال والإدارة، إنه يخصّص ثلاثة أيام في الأسبوع لاستذكار مقرراته الدراسية، مما يضمن استعداده للحياة بعد نهاية مسيرته مع كرة القدم.
وأضاف «كرة القدم لا تترك لي الكثير من الوقت، لكنني أريد أن أجهز نفسي، هذه الدورة أكثر راحة من الجامعة التي تتطلب وقتاً أطول، وبهذه الطريقة، يمكنني الاسترخاء والدراسة».
ونشأ كوبارسي في أكاديمية لا ماسيا الشهيرة في برشلونة، وانتقل للعيش مع شقيقته بعد تصعيده إلى الفريق الأو، لويزورهما والداهما كثيراً من قريتهما إستانيول في جيرونا.
وقال «أتعلم طهي بعض الأشياء، وإذا كان هناك أي أطباق يجب غسلها، أقوم بذلك».
ورغم طبيعته الهادئة فإن كوبارسي طموح على أرض الملعب، مع احتمال مشاركته الأولى في كأس العالم العام المقبل.
وأردف «أنا متشوق جدا لهذه البطولة، ومتحمس أيضا للفوز بها، كأس العالم بطولة مذهلة، ومجرد القدرة على المنافسة فيها سيكون أمراً رائعاً».

 

 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
كوبارسي
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©