كونسيساو سابع مدرب برتغالي في الدوري السعودي



جدة (د ب أ)



أصبح سيرجيو كونسيساو سابع مدرب برتغالي يتولى المسؤولية الفنية للأندية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم.

وأعلن نادي الاتحاد تعاقده رسمياً مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للفرنسي لوران بلان الذي تمت إقالته بعد مرور أربع جولات فقط من منافسات الموسم الحالي.

وبات كونسيساو سابع مدرب برتغالي يقود الدفة الفنية في الدوري السعودي هذا الموسم، بعد مدرب النصر جورجي جيسوس، ومدرب الفتح جوزيه جوميز، ومدرب الفيحاء بيدرو إيمانويل، ومدرب ضمك أرماندو إيفانجيليستا، ومدرب الأخدود باولو سيرجيو، ومدرب النجمة ماريو سيلفا.

للمدرب البرتغالي قيادة عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، قبل توليه تدريب الاتحاد بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الفريق ومواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

ونشر الاتحاد عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً ترويجياً لمدربه الجديد، ظهر فيه كونسيساو أمام رقعة شطرنج، في مشهد رمزي يعبر عن فلسفته التكتيكية، حيث قال خلاله «الانتصار ليس خياراً، بل هوية تميزنا، المنافسون يتغيرون وحلفاؤهم سيهزمون، أما البطل ثابت، وهو سيد اللعبة، أنا سيرجيو كونسيساو، جئت لصناعة المجد مع الاتحاد».

وبدأ كونسيساو، النجم الدولي السابق للمنتخب البرتغالي، مسيرته التدريبية عام 2010 مساعد مدرب في ستاندر لييج البلجيكي، قبل أن يخوض أول تجربة مستقلة مع أولانينسي عام 2012، وتنقل بعدها بين أندية أكاديميكا وسبورتينج براجا وفيتوريا جيماريش، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع نانت الفرنسي في عام 2017، ليلفت الأنظار بأسلوبه الانضباطي وشخصيته الصارمة.

وفي نفس العام، تولى تدريب بورتو البرتغالي، ليسجل واحدة من أنجح فتراته التدريبية، حيث قاد الفريق إلى تحقيق ثلاثة ألقاب في الدوري، وأربعة ألقاب في كأس البرتغال، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر المحلي، إلى جانب كأس الدوري، ليحفر اسمه كأحد أبرز مدربي النادي في العصر الحديث.

وفي عام 2025، خاض كونسيساو تجربة جديدة مع ميلان الإيطالي، توجها بالفوز بكأس السوبر الإيطالي في العاصمة السعودية الرياض، قبل أن تنتهي رحلته مع الفريق بنهاية الموسم الماضي.

ويستلم كونسيساو قيادة الاتحاد، والفريق يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، خلف النصر المتصدر بـ12 نقطة، والقادسية الوصيف بـ10 نقاط، وذلك بعد مرور أربع جولات من عمر المسابقة.

يذكر أن نادي الاتحاد توج بلقب دوري روشن السعودي للموسم الماضي، ويتطلع حالياً تحت القيادة الفنية الجديدة بالمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو للدفاع عن لقبه بطموحات كبيرة ورؤية فنية جديدة.