الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فولتماده يلحق بمباراة ألمانيا أمام لوكسمبورج بعد تعافيه من نزلة برد

فولتماده يلحق بمباراة ألمانيا أمام لوكسمبورج بعد تعافيه من نزلة برد
9 أكتوبر 2025 17:21

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
7 طائرات خاصة لنقل جماهير «الأبيض» إلى الدوحة
«الأبيض» يرفع الاستعداد إلى «الدرجة القصوى» قبل «القمة الخليجية»


شارك المهاجم فولتماده في تدريبات المنتخب الألماني، بعد تعافيه من نزلة برد، وأصبح متاحاً للمشاركة الجمعة أمام لوكسمبورج في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.
ولم يهز فولتماده الشباك حتى الآن في مبارياته الدولية الأربع، التي خاضها مع المنتخب الألماني الأول، لكن المدرب يوليان ناجلسمان، يأمل أن ينهي صيامه أخيراً، بعد بدايته الرائعة في الملاعب الإنجليزية بتسجيله أربعة أهداف مع فريقه الجديد.
من ناحية أخرى، من المرجح أن يغيب جيمي ليويلينج، مهاجم شتوتجارت عن مواجهة لوكسمبورج، بعدما اكتفى بأداء التدريبات الفردية في ظل معاناته من آلام في الفخذ. ويسعى منتخب ألمانيا إلى تحقيق الفوز بعدد وافر من الأهداف في مباراتيه المقبلتين بالتصفيات الجمعة والاثنين المقبل أمام لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية، حيث يحتل المركز الثالث حالياً في ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 3 نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف منتخب سلوفاكيا (المتصدر)، الذي تغلب على منتخب (الماكينات) 2-صفر في الجولة الافتتاحية بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا.
ويتأهل متصدر المجموعة بشكل مباشر لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ولكن على الأقل ضمن المنتخب الألماني مقعداً في الملحق الأوروبي بفضل تصنيفه في دوري أمم أوروبا.

ألمانيا
تصفيات كأس العالم
جوليان ناجلسمان
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©