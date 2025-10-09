فولتماده يلحق بمباراة ألمانيا أمام لوكسمبورج بعد تعافيه من نزلة برد



برلين (د ب أ)



شارك المهاجم فولتماده في تدريبات المنتخب الألماني، بعد تعافيه من نزلة برد، وأصبح متاحاً للمشاركة الجمعة أمام لوكسمبورج في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

ولم يهز فولتماده الشباك حتى الآن في مبارياته الدولية الأربع، التي خاضها مع المنتخب الألماني الأول، لكن المدرب يوليان ناجلسمان، يأمل أن ينهي صيامه أخيراً، بعد بدايته الرائعة في الملاعب الإنجليزية بتسجيله أربعة أهداف مع فريقه الجديد.

من ناحية أخرى، من المرجح أن يغيب جيمي ليويلينج، مهاجم شتوتجارت عن مواجهة لوكسمبورج، بعدما اكتفى بأداء التدريبات الفردية في ظل معاناته من آلام في الفخذ. ويسعى منتخب ألمانيا إلى تحقيق الفوز بعدد وافر من الأهداف في مباراتيه المقبلتين بالتصفيات الجمعة والاثنين المقبل أمام لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية، حيث يحتل المركز الثالث حالياً في ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 3 نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف منتخب سلوفاكيا (المتصدر)، الذي تغلب على منتخب (الماكينات) 2-صفر في الجولة الافتتاحية بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

ويتأهل متصدر المجموعة بشكل مباشر لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ولكن على الأقل ضمن المنتخب الألماني مقعداً في الملحق الأوروبي بفضل تصنيفه في دوري أمم أوروبا.