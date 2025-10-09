مجلس أبوظبي الرياضي يُطلق دوري اللياقة البدنية



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع بالمز الرياضية وعدد من الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين، عن إطلاق دوري أبوظبي للياقة البدنية، وهي سلسلة رياضية تتألف من 12 مرحلة متنوعة التضاريس، تمتدّ حتى أغسطس 2026، وتشمل مواقع مختلفة في أبوظبي والعين والظفرة.

وتنطلق السلسلة بأولى مراحلها من جزيرة فاهد في أبوظبي من خلال «تحدي جزيرة فاهد الشاطئي للياقة البدنية»، والذي يقام في الساعة السابعة صباح السبت، وتُقام المراحل التالية بشكل شهري متنقل بين مدن أبوظبي والعين والظفرة، لتُبرز جماليات الإمارة الطبيعية وتنوع بيئاتها.

وتندرج هذه المبادرة الرياضية المبتكرة ضمن جهود مجلس أبوظبي الرياضي لنشر ثقافة الرياضة وتعزيز أنماط الحياة الصحية في المجتمع، من خلال فعاليات تجمع بين التحدي، واللياقة، والتجربة التفاعلية في أجواء طبيعية متميزة.

من جانبه، أكد طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن دوري اللياقة البدنية يمثل خطوة جديدة في مسيرة المجلس نحو تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني بانتظام، عبر فعاليات تركز على القوة، والتحمل، والمرونة، ضمن أجواء ترفيهية تنافسية تسهم في تعزيز القدرات البدنية والذهنية للمشاركين.

وأوضح الهاشمي أن المشاركين في كل مرحلة يحظون بفرصة جمع نقاط تراكمية تؤهلهم للمنافسة على الجائزة الكبرى في المرحلة الثانية عشرة والختامية، شريطة اجتيازهم 11 مرحلة من السلسلة، ما يعزز روح الاستمرارية ويوجد أجواء تحفيزية ممتدة طوال العام.

وتحتضن جزيرة فاهد المرحلة الافتتاحية من التحدي، لما تتميز به من طبيعة خلابة وشواطئ مثالية تُضفي على الفعالية طابعاً فريداً يجمع بين المتعة والتحدي، وتم تصميم المسار ليتناسب مع مختلف المستويات البدنية، بما يضمن مشاركة مجتمعية واسعة تشمل الأفراد والفرق على حد سواء.

الجدير بالذكر أن جزيرة فاهد مصممة لتعزيز جودة حياة السكان والارتقاء بمستوى المعيشة، وتضم بيئة طبيعية فريدة تشمل غابات أشجار القرم التي تعمل على تنقية الهواء، وشواطئ خلابة على بعد خمس دقائق فقط من المناطق السكنية، إضافة إلى أنها توفر وسائل مواصلات صديقة للبيئة، ما يتيح للزوار استكشاف الجزيرة بسهولة والاستمتاع بتجربة متكاملة بين الطبيعة والترفيه.