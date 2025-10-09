الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مجلس أبوظبي الرياضي يُطلق دوري اللياقة البدنية

مجلس أبوظبي الرياضي يُطلق دوري اللياقة البدنية
9 أكتوبر 2025 17:55

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: مكافحة الإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان
حاكم الشارقة يدعو سكان الإمارة إلى تسجيل بياناتهم في «تعداد 2025»


أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع بالمز الرياضية وعدد من الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين، عن إطلاق دوري أبوظبي للياقة البدنية، وهي سلسلة رياضية تتألف من 12 مرحلة متنوعة التضاريس، تمتدّ حتى أغسطس 2026، وتشمل مواقع مختلفة في أبوظبي والعين والظفرة.
وتنطلق السلسلة بأولى مراحلها من جزيرة فاهد في أبوظبي من خلال «تحدي جزيرة فاهد الشاطئي للياقة البدنية»، والذي يقام في الساعة السابعة صباح السبت، وتُقام المراحل التالية بشكل شهري متنقل بين مدن أبوظبي والعين والظفرة، لتُبرز جماليات الإمارة الطبيعية وتنوع بيئاتها.
وتندرج هذه المبادرة الرياضية المبتكرة ضمن جهود مجلس أبوظبي الرياضي لنشر ثقافة الرياضة وتعزيز أنماط الحياة الصحية في المجتمع، من خلال فعاليات تجمع بين التحدي، واللياقة، والتجربة التفاعلية في أجواء طبيعية متميزة.
من جانبه، أكد طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن دوري اللياقة البدنية يمثل خطوة جديدة في مسيرة المجلس نحو تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني بانتظام، عبر فعاليات تركز على القوة، والتحمل، والمرونة، ضمن أجواء ترفيهية تنافسية تسهم في تعزيز القدرات البدنية والذهنية للمشاركين.
وأوضح الهاشمي أن المشاركين في كل مرحلة يحظون بفرصة جمع نقاط تراكمية تؤهلهم للمنافسة على الجائزة الكبرى في المرحلة الثانية عشرة والختامية، شريطة اجتيازهم 11 مرحلة من السلسلة، ما يعزز روح الاستمرارية ويوجد أجواء تحفيزية ممتدة طوال العام.
وتحتضن جزيرة فاهد المرحلة الافتتاحية من التحدي، لما تتميز به من طبيعة خلابة وشواطئ مثالية تُضفي على الفعالية طابعاً فريداً يجمع بين المتعة والتحدي، وتم تصميم المسار ليتناسب مع مختلف المستويات البدنية، بما يضمن مشاركة مجتمعية واسعة تشمل الأفراد والفرق على حد سواء.
الجدير بالذكر أن جزيرة فاهد مصممة لتعزيز جودة حياة السكان والارتقاء بمستوى المعيشة، وتضم بيئة طبيعية فريدة تشمل غابات أشجار القرم التي تعمل على تنقية الهواء، وشواطئ خلابة على بعد خمس دقائق فقط من المناطق السكنية، إضافة إلى أنها توفر وسائل مواصلات صديقة للبيئة، ما يتيح للزوار استكشاف الجزيرة بسهولة والاستمتاع بتجربة متكاملة بين الطبيعة والترفيه.

الإمارات
أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
شركة بالمز الرياضية
اللياقة البدنية
العين
الظفرة
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©