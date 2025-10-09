الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأولمبياد الخاص يشارك في بطولة العالم للسلة الثلاثية الموحدة

الأولمبياد الخاص يشارك في بطولة العالم للسلة الثلاثية الموحدة
9 أكتوبر 2025 17:59

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
الإمارات: مكافحة الإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان


يشارك الأولمبياد الإماراتي الخاص في بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية 3x3 الموحدة، والمقررة من 2 إلى 9 ديسمبر المقبل في بورتريكو بالولايات المتحدة الأميركية.
وأكد طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، اختيار 5 لاعبين للمشاركة في منافسات البطولة منهم 3 من أصحاب الهمم، لافتاً إلى أن الإنجاز الذي تحقق بالحصول على لقب بطولة كأس العالم لكرة الطائرة الموحدة للسيدات، والتي أقيمت في بولندا، وحصول الفريق عقب ختام المنافسات على جائزة أفضل فريق في البطولة من بين 16 فريقاً من جميع أنحاء العالم سيكون دافعاً كبيراً لجميع اللاعبين في البطولات المقبلة.
وأشار إلى أن لاعبي كرة السلة سيخوضون معسكر إعداد خارجياً في منطقة بورتريكو قبل المشاركة في منافسات البطولة.

 

الإمارات
الأولمبياد
الأولمبياد الخاص
السلة الثلاثية
أميركا
طلال الهاشمي
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©