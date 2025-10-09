«الأبيض» يرفع الاستعداد إلى «الدرجة القصوى» قبل «القمة الخليجية»

معتز الشامي (أبوظبي)

يرفع منتخبنا الوطني لكرة القدم، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة نظيره العُماني، السبت، في مستهل مشواره بالمرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في «قمة خليجية» مرتقبة، يحتضنها ملعب ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وسط أجواء حماسية وتفاؤل كبير داخل معسكر «الأبيض».

وقاد الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني، سلسلة من الحصص التدريبية المكثفة، خلال الأيام الماضية، ركز خلالها على رفع النسق البدني والذهني للاعبين، وتصحيح بعض الأخطاء التكتيكية التي ظهرت في التجارب الأخيرة، خاصة في مباراتي سوريا والبحرين خلال سبتمبر الماضي، كما عمد خلال معسكر دبي قبل السفر إلى الدوحة، إلى تكثيف التحضيرات، والتركيز على زيادة الانسجام بين اللاعبين، وزيادة الجرعات البدنية والتكتيكية، لتقديم أداء يُمكن المنتخب من بلوغ الهدف المنشود، وهو الخروج بـ «العلامة الكاملة» من مباراتيه أمام عُمان السبت، وقطر يوم 14 أكتوبر الجاري، ويتأهل من المجموعة الأولى التي تضم منتخبنا إلى جانب عُمان وقطر، متصدر الترتيب إلى كأس العالم بـ «بطاقة مباشرة».

وفي الوقت الذي خصص فيه الجهاز الفني تدريبات إضافية، لتنويع الحلول الهجومية، وصناعة التفوق العددي في الثلث الأخير، حرص كوزمين على غرس روح المبادرة في أداء «الأبيض»، مشدداً على أن مباراة الافتتاح بالنسبة للمنتخب أمام عُمان «لا تحتمل الأخطاء»، كون البداية القوية هي المفتاح الحقيقي لبلوغ «المونديال».

وعلى صعيد التشكيلة، يضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على بعض المراكز والخطة المطلوب تنفيذها، خاصة في ظل التوقعات بأداء دفاعي ومتحفظ من جانب المنتخب العُماني، بينما يحسم كوزمين قراره بالدفع بالثنائي ماجد حسن وميلوني في محور الارتكاز لتأمين التوازن بين الدفاع والهجوم، أو الاستعانة بعبد الله رمضان لإضافة عمق تكتيكي في الوسط، بينما تبقى المفاضلة في الخط الأمامي محور «النقاش الفني» حتى اللحظة الأخيرة.

يتمثل «الخيار الأول» في إشراك كايو لوكاس «رأس حربة» وحيد، وفابيو ليما في الجهة اليمنى، ولوان بيريرا ناحية اليسار، لتشكيل ثلاثي هجومي سريع وخطير، بينما يبقى قرار إشراك سلطان عادل أساسياً بدلاً من كايو، على أن يكون ليما أو يحيى الغساني «ورقة رابحة» في الشوط الثاني، وفق مجريات اللعب.

ومن جهة ثانية، حرص الجهاز الفني لمنتخبنا على متابعة مباراة عُمان وقطر من الملعب، للوقوف على إيجابيات وسلبيات الأداء لكل فريق، وبتحليل الجهاز الفني لمنتخب عُمان، ركز كوزمين على سرعة التحول والتمرير العمودي السريع، إدراكاً منه أن البرتغالي كارلوس كيروش يعتمد على أسلوب دفاعي صارم وتقارب الخطوط وغلق المساحات أمام الهجوم.

ولذلك، شدد كوزمين في اجتماعه باللاعبين، على ضرورة «كسر الكثافة الدفاعية» المتوقعة، لمنتخب عُمان بالتحركات الذكية والضغط العالي في مناطق المنافس، مع استغلال مهارة كايو، وسرعة لوان بيريرا في المساحات المحدودة، إلى جانب انطلاقات الأجنحة والقادمين من الخلف إيريك والظنحاني.

فيما تسود حالة من ارتفاع المعنويات داخل معسكر المنتخب، والثقة واضحة في وجوه اللاعبين الذين يدركون أهمية ضربة البداية في تحديد ملامح المشوار الطويل نحو «مونديال 2026».

ولمس الجهاز الفني روحاً قتالية عالية، وانسجاماً متزايداً بين عناصر الخبرة والشباب، وسط متابعة إدارية من اتحاد الكرة الذي وفر كل سبل الدعم، في ظل القناعة بأن المنتخب الحالي يملك مقومات المنافسة القارية الحقيقية.

ويختتم «الأبيض» استعداداته اليوم، بتدريب مغلق يضع فيه كوزمين اللمسات الأخيرة على الخطة التكتيكية، قبل الدخول في أجواء المباراة غداً، وسيكون الرهان الأكبر على الانضباط والفاعلية الهجومية، واستثمار أنصاف الفرص أمام مرمى عُمان، في مواجهة يُنتظر أن تحمل تفاصيلها الكثير من الإثارة والندية، ومع كل هذا التركيز والتحفيز، ويدخل منتخبنا اللقاء بهدف لا يقبل القسمة على اثنين، وهو الفوز والانطلاق بقوة نحو حلم الوطن، بالتأهل إلى كأس العالم.