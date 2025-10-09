الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الليجا» تتخذ التدابير التنظيمية لمباراة فياريال وبرشلونة في ميامي

«الليجا» تتخذ التدابير التنظيمية لمباراة فياريال وبرشلونة في ميامي
9 أكتوبر 2025 18:05

 
مدريد (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
من 1200 إلى 300 ألف يورو.. فارق الراتب بين رونالدو ويامال!


أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، أن مباراة «الجولة 17» من الدوري التي تجمع بين فياريال وبرشلونة، تقام 20 ديسمبر المقبل على ملعب هارد روك في ميامي فلوريدا بأميركا، مع تأكيدها على التزامها تجاه جماهيرها في إسبانيا، حيث تُبث المباراة مباشرةً عبر القنوات الرسمية، مصحوبة بمحتوى إضافي لتحسين تجربة المشاهدة، كما وُضعت تدابير تعويض لحاملي التذاكر الموسمية للنادي المضيف، إذ يتمكن مشجعو فياريال من السفر لحضور المباراة في ميامي مجاناً، أما من يختارون عدم الحضور، يحصلون على خصم 30% على تذاكرهم الموسمية، تقديراً لدعمهم المستمر وولائهم.
وصرّح خافيير تيباس، رئيس الليجا: «تُعد هذه المباراة خطوة تاريخية ترتقي بالليجا وكرة القدم الإسبانية إلى مستوى جديد كلياً، نتفهم ونحترم المخاوف التي قد يثيرها هذا القرار، ولكن من المهم وضعها في سياقها الصحيح: هذه مباراة واحدة من أصل 380 مباراة تُشكّل هذا الموسم. تُمثّل الليجا ملايين المشجعين حول العالم، بمن فيهم الكثيرون ممن يشجعون فرقهم بشغف ويستحقون فرصة مشاهدة مبارياتهم مباشرة ولو لمرة واحدة، تهدف هذه المباراة إلى تقريب كرة القدم الإسبانية من جماهيرها العالمية دون المساس بالتزامنا تجاه من يستمتعون بها أسبوعاً على أرضهم، وأسبوعاً آخر خارج الديار في الملاعب الإسبانية».
وقال فرناندو رويج، رئيس نادي فياريال: «هذه فرصة فريدة لفياريال لتعزيز نموه وتقوية حضوره في سوقٍ بالغ مثل الولايات المتحدة، بهذه المبادرة، يُمكننا الوصول إلى جماهيرنا في أنحاء أخرى من العالم، ومواصلة تعزيز العلامة التجارية للنادي والليجا، نُدرك أن لعب المباراة خارج أرضنا سيؤثر على حاملي تذاكرنا الموسمية، ولذلك نُطبق تدابير فعّالة وملموسة لتعويضهم. نحن على ثقة بأنها ستكون تجربة رائعة».
وقال جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة: «نتطلع إلى إعادة التواصل مع جميع جماهيرنا في الولايات المتحدة، ونشكر الليجا على إتاحة الفرصة لنا للاقتراب من أحد أهم أسواقنا الاستراتيجية، وزرنا هذا البلد لسنوات عديدة، ولطالما لمسنا الشغف الذي يُلهمه برشلونة، وبصفتنا نادياً عالمياً يضم ملايين المشجعين حول العالم، تُعزز هذه الفرصة التزامنا تجاه جماهيرنا الدولية، لا سيما في سوق رئيسية مثل الولايات المتحدة، إن إقامة مباراة رسمية في مدينة مثل ميامي، ذات مجتمع برشلونة القوي، ستكون بلا شك حدثًا رائعاً يجمع فريقين يتنافسان على أعلى مستوى».

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
فياريال
ميامي
فلوريدا
أميركا
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©