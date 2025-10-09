«الليجا» تتخذ التدابير التنظيمية لمباراة فياريال وبرشلونة في ميامي



مدريد (الاتحاد)



أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، أن مباراة «الجولة 17» من الدوري التي تجمع بين فياريال وبرشلونة، تقام 20 ديسمبر المقبل على ملعب هارد روك في ميامي فلوريدا بأميركا، مع تأكيدها على التزامها تجاه جماهيرها في إسبانيا، حيث تُبث المباراة مباشرةً عبر القنوات الرسمية، مصحوبة بمحتوى إضافي لتحسين تجربة المشاهدة، كما وُضعت تدابير تعويض لحاملي التذاكر الموسمية للنادي المضيف، إذ يتمكن مشجعو فياريال من السفر لحضور المباراة في ميامي مجاناً، أما من يختارون عدم الحضور، يحصلون على خصم 30% على تذاكرهم الموسمية، تقديراً لدعمهم المستمر وولائهم.

وصرّح خافيير تيباس، رئيس الليجا: «تُعد هذه المباراة خطوة تاريخية ترتقي بالليجا وكرة القدم الإسبانية إلى مستوى جديد كلياً، نتفهم ونحترم المخاوف التي قد يثيرها هذا القرار، ولكن من المهم وضعها في سياقها الصحيح: هذه مباراة واحدة من أصل 380 مباراة تُشكّل هذا الموسم. تُمثّل الليجا ملايين المشجعين حول العالم، بمن فيهم الكثيرون ممن يشجعون فرقهم بشغف ويستحقون فرصة مشاهدة مبارياتهم مباشرة ولو لمرة واحدة، تهدف هذه المباراة إلى تقريب كرة القدم الإسبانية من جماهيرها العالمية دون المساس بالتزامنا تجاه من يستمتعون بها أسبوعاً على أرضهم، وأسبوعاً آخر خارج الديار في الملاعب الإسبانية».

وقال فرناندو رويج، رئيس نادي فياريال: «هذه فرصة فريدة لفياريال لتعزيز نموه وتقوية حضوره في سوقٍ بالغ مثل الولايات المتحدة، بهذه المبادرة، يُمكننا الوصول إلى جماهيرنا في أنحاء أخرى من العالم، ومواصلة تعزيز العلامة التجارية للنادي والليجا، نُدرك أن لعب المباراة خارج أرضنا سيؤثر على حاملي تذاكرنا الموسمية، ولذلك نُطبق تدابير فعّالة وملموسة لتعويضهم. نحن على ثقة بأنها ستكون تجربة رائعة».

وقال جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة: «نتطلع إلى إعادة التواصل مع جميع جماهيرنا في الولايات المتحدة، ونشكر الليجا على إتاحة الفرصة لنا للاقتراب من أحد أهم أسواقنا الاستراتيجية، وزرنا هذا البلد لسنوات عديدة، ولطالما لمسنا الشغف الذي يُلهمه برشلونة، وبصفتنا نادياً عالمياً يضم ملايين المشجعين حول العالم، تُعزز هذه الفرصة التزامنا تجاه جماهيرنا الدولية، لا سيما في سوق رئيسية مثل الولايات المتحدة، إن إقامة مباراة رسمية في مدينة مثل ميامي، ذات مجتمع برشلونة القوي، ستكون بلا شك حدثًا رائعاً يجمع فريقين يتنافسان على أعلى مستوى».