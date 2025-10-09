الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اتحاد الجولف يوزع الحقائب الإدارية

اتحاد الجولف يوزع الحقائب الإدارية
9 أكتوبر 2025 18:08


مراد المصري (دبي)


اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجولف، برئاسة اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الجديد، تشكيل المناصب الإدارية للدورة الانتخابية الجديدة 2024 - 2028، وذلك خلال اجتماعه الأول، الذي عُقد بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي.
وتم الإعلان عن التشكيل الإداري، حيث يتولى مصطفى الهاشمي منصب نائب الرئيس والمدير المالي، وخالد الشامسي أميناً عاماً، وسعيد المالك رئيس اللجنة الفنية، وسالم بن دسمال، رئيس لجنة التسويق والإعلام، وخالد بن دسمال، رئيس لجنة المهام الخاصة، واليازية علي صالح الكويتي، رئيس لجنة رياضة المرأة والعلاقات الدولية.
ويعكس هذا التوزيع التنظيمي حرص الاتحاد على تشكيل فريق عمل قوي يتمتع بالكفاءات اللازمة لتحقيق أهدافه الطموحة في المستقبل.
شهد الاجتماع إقرار العديد من المبادرات التي تركز على النهوض بمستقبل الجولف في الدولة، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز مشاركة الشباب في اللعبة، ولا شك أن الخطوات التي أُعلن عنها خلال الاجتماع ستساهم في جعل الإمارات واحدة من أبرز الدول في مجال الجولف على مستوى الشرق الأوسط والعالم
وأكد اللواء الهاشمي أن المرحلة المقبلة حافلة بالتحديات والفرص التي تستدعي تضافر الجهود لتحقيق نقلة نوعية في الجولف بالإمارات.
وأشار إلى أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لتوسيع قاعدة الجولف في الإمارات، مؤكداً أن «الطموح لا يتوقف عند اللاعبين الكبار والمحترفين فقط، بل يبدأ من الفئات الأصغر، حيث إن، بناء مستقبل مشرق لرياضة الجولف يتطلب التركيز على صقل المواهب الناشئة وتنميتها منذ الصغر»، وأضاف أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم سيكون له دور أساسي في إدخال اللعبة إلى المدارس بشكل أوسع، وذلك لتطوير مهارات الجيل القادم.
وأشار إلى أن الاتحاد يسعى لتوسيع رقعة المشاركة في المسابقات والبطولات المحلية، على أن يكون هناك تركيز خاص على الفئات العمرية الشابة، وقال: «أهدافنا هي توسيع قاعدة اللعبة على جميع المستويات، وفتح المجال أمام الشباب لاكتشاف مواهبهم ليتمكنوا من تمثيل الدولة في المحافل الدولية بكل جدارة».
وتطرق الاجتماع إلى خطط الاتحاد المستقبلية التي تتضمن تنظيم المزيد من البطولات المحلية والدولية، وتكمن أحد أبرز أهداف الاتحاد في زيادة تمثيل لاعبي الجولف الإماراتيين في البطولات العالمية وتعزيز مكانة الإمارات وجهة رياضية مرموقة.
وأشار اللواء الهاشمي إلى أن الاتحاد يهدف إلى تقديم دورات تدريبية للمدربين والفنين لرفع مستوى التدريب على مستوى مدارس الجولف في الإمارات، وتطوير النظام الأكاديمي للرياضة، بما يتناسب مع المعايير الدولية.

