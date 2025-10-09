الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«دبي لسباق الخيل» يطلق جولة تعريفية استعداداً لكرنفال سباقات دبي العالمي

9 أكتوبر 2025 20:01

دبي (وام)

يطلق نادي دبي لسباق الخيل تجربة سياحية رياضية جديدة بعنوان «جولة الإسطبلات»، تتيح لعشاق الفروسية فرصة فريدة لاكتشاف كواليس عالم سباقات الخيل في دبي، والتعرف عن قرب إلى حياة الخيول الأصيلة التي تستعد لخوض منافسات كرنفال سباقات دبي العالمي المقرر انطلاقه في ديسمبر المقبل على مضمار ميدان.
وتنطلق الجولة، اعتباراً من 29 أكتوبر الحالي بشكل أسبوعي، على بُعد دقائق من منصة مضمار ميدان العالمي، حيث يستقبل النادي الزوار في الإسطبلات التي تحتضن نخبة من الخيول الأصيلة التي تعيش وتتدرب استعداداً لأبرز أيام السباقات في الموسم.
وتشمل الجولة زيارة عدد من المرافق الحديثة مثل مسبح الخيول وغرفة الأعلاف وغرفة الحدادة، بما يتيح للضيوف الاطلاع على تفاصيل العناية بالخيول وبرامج إعدادها للمنافسات في أجواء مميزة تعكس مكانة دبي كوجهة عالمية لرياضة الفروسية.

الإمارات
دبي
نادي دبي لسباقات الخيل
الفروسية
آخر الأخبار
