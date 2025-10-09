مالكو بيرنلي يستحوذون على أغلبية أسهم إسبانيول



لندن (د ب أ)



أكمل مالكو نادي بيرنلي الإنجليزي لكرة القدم الاستحواذ على حصة الأغلبية في نادي إسبانيول الإسباني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن شركة «فيلوسيتي سبورتس بارتنرز»، بقيادة رئيس نادي بيرنلي آلان بايس، أعلنت اليوم الخميس، اتمام عملية الاستحواذ، بعد فترة مطولة من التدقيق والتقييم. وذكرت الشركة أنها تعتزم «الاستثمار في أكاديميات وبنى تحتية على مستوى عالمي، لتحقيق نجاح طويل الأمد في كرة القدم داخل وخارج الملعب» في النادي الذي يتخذ من برشلونة مقراً له.

وتعهدت الشركة، التي تمثل الذراع الاستثمارية الرياضية لـ «أيه إل كيه كابيتال»، بأن يظل نادي إسبانيول وبيرنلي يحتفظان بهويتهما المنفصلة ويعملان بشكل مستقل. ويحتل إسبانيول حالياً المركز التاسع في الدوري الإسباني وأنهى الموسم الماضي في المركز الرابع عشر.