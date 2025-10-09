إيقاف بطلة السباحة الإيطالية للسرقة!



روما (أ ف ب)



أُوقفت بطلة العالم السباحة الإيطالية بينيديتا بيلاتو، وزميلتها مواطنتها كيارا تارانتينو لمدة 90 يوماً، بعد ضبطهما تسرقان مستحضرات تجميل في مطار سنغافورة.

وضُبط الثنائي متلبستين عند عودتهما من بطولة العالم هذا العام، حيث نالت بيلاتو الميدالية البرونزية في سباق 50 متراً صدراً.

وعلّق الاتحاد الإيطالي للسباحة في بيان «نظراً للحقائق التي كشفتها التحقيقات، وبالنظر إلى تعاون اللاعبتين واعترافهما بمسؤوليتهما، قرر الادعاء في الاتحاد الإيطالي للسباحة إيقافهما عن جميع الأنشطة لمدة 90 يوماً اعتباراً من اليوم».

وبهذا الإيقاف، لن تتمكن بيلاتو (20 عاماً) وكيارا تارانتينو (23 عاماً) من المشاركة في بطولة أوروبا للمسافات القصيرة المقررة في ديسمبر المقبل في بولندا.

وكانت شرطة سنغافورة اعتقلتهما في 14 أغسطس بعد سرقتهما منتجين تجميليين من متجر السوق الحرة في مطار سنغافورة.

سُمح لهما بالعودة إلى بلدهما بعدها بستة أيام إثر تدخل السلطات الإيطالية.

وقالت بيلاتو لاحقاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها «تورطت في هذه السرقة بشكل لم يكن بإرادتها».

وأضافت بطلة العالم في سباق 100 م صدراً في بودابست قبل ثلاثة أعوام «أستخلص من هذه التجربة دروساً عظيمة عن الحذر، والمسؤولية الفردية، وقيمة الأشخاص المحيطين بي».