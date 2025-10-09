مفاوضات بين مروّج «السوبر ليج» و«اليويفا»



مدريد (أ ف ب)



أعلنت شركة «ايه 2 سبورتس ماناجمنت»، المروّجة لمشروع السوبر ليج، لوكالة فرانس برس، أنها تجري «مفاوضات» مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بشأن إنشاء صيغة جديدة لدوري أبطال أوروبا، لكنها أكدت أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن لإحياء هذا المشروع.

جاء هذا التوضيح بعد تصريحات رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا، الذي كان لفترة طويلة من أبرز الداعمين لمشروع السوبر ليج إلى جانب ريال مدريد، إذ أعرب عن رغبته في «التوصل إلى اتفاق مع اليويفا» من أجل «تهدئة الأجواء في كرة القدم الأوروبية».

وأكد متحدث باسم شركة «أيه 22» أن اجتماعات منتظمة تُعقد منذ عدة أشهر بهذا الخصوص، لكن من دون التوصل إلى تسوية حتى الآن.

واستناداً إلى عدة انتصارات قضائية، أبرزها الحكم الصادر في إسبانيا في مايو 2024 الذي اعتبر أن الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «أساءا استخدام موقعهما المهيمن»، يرى مروّجو السوبر ليج أنهم «مخوّلون بإنشاء بطولة، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي منعهم».

وأضاف المصدر عينه «لكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة، ما قامت به شركة أيه 22 والأندية الداعمة للسوبر ليج هو اقتراح اتفاق على الاتحاد الأوروبي، يتضمن أساساً توفير منصة بث مجانية وإجراء تعديلات طفيفة جداً على صيغة البطولة الحالية».

وفي هذه الصيغة الجديدة، البعيدة عن المشروع الأصلي شبه المغلق الذي كاد أن يفجّر كرة القدم الأوروبية عام 2021، سيتم تقسيم الفرق الـ36 المشاركة حالياً في دوري الأبطال إلى مجموعتين من 18 نادياً، على أن تتأهل الأندية الأعلى ترتيباً إلى دور الـ16.

وقال المروّج «هذا الاقتراح المطروح على الطاولة يمثل ابتكاراً، الآن إذا لم يرغب الاتحاد الأوروبي في اعتماده لأسباب تخصه، فلا يمكننا الاستمرار في تجاهل القرارات القضائية».

ويهدف المشروع إلى «مضاعفة عائدات كرة القدم، التي لا ترقى اليوم إلى المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه»، خصوصاً بالمقارنة مع عوائد حقوق البث في الرياضات الأميركية.

وقد أعيد تسمية السوبر ليج باسم «يونيفاي ليج»، وطلبت الجهة المنظمة في ديسمبر 2024 من الفيفا واليويفا الاعتراف رسمياً بمشروعها، استناداً إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية.

أما نادي ريال مدريد، الذي يعتبر رئيسه فلورنتينو بيريس المشروع أولوية لـ«إنقاذ كرة القدم الأوروبية»، فقد رفض التعليق على الموضوع في الوقت الراهن.