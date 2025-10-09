الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أليجري ولياو.. أزمة في غرفة ملابس ميلان!

أليجري ولياو.. أزمة في غرفة ملابس ميلان!
9 أكتوبر 2025 21:22

 
معتز الشامي (أبوظبي)

كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن مشهد غاضب داخل غرفة ملابس ميلان بعد التعادل السلبي أمام يوفنتوس يوم الأحد الماضي، عندما وجّه المدرب ماسيميليانو أليجري توبيخاً قاسياً لنجم الفريق رافائيل لياو أمام جميع زملائه.
ووفقاً للتقرير، فإن أليجري هاجم لفظياً الجناح البرتغالي داخل غرفة الملابس في ملعب أليانز، معتبراً أن اللاعب البالغ «26 عاماً» لم يُظهر الروح المطلوبة لارتداء قميص ميلان، وقال له بلهجة حادة: «يجب أن تغيّر سلوكك إذا أردت البقاء في التشكيلة الأساسية».
لياو شارك بديلاً في المباراة، وهي مشاركته الثانية فقط هذا الموسم في الدوري الإيطالي، لكنه أهدر فرصتين محققتين للتسجيل، إحداهما في الدقائق الأخيرة، ما أثار استياء مدربه.
وانتشر لاحقاً مقطع فيديو لأليجري وهو يحذر لياو من إغضابه بطريقة حادة، مما أشعل موجة من الجدل في وسائل الإعلام الإيطالية التي انتقدت اللاعب على تراجع مستواه أمام نابولي ويوفنتوس.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الموقف قد يشكّل نقطة تحول في موسم ميلان، خاصة أن لياو بات مطالباً بالقتال على مركزه في الهجوم أمام الوافدين سانتياجو خيمينيز وكريستوفر نكونكو، كما وجّه زميله أدريان رابيو رسالة تحذير إضافية للاعب، قائلاً «عليك أن تُظهر نضجك، في السادسة والعشرين لم تعد صغيراً بعد الآن»، ويبدو أن الضغوط تتزايد على لياو لإثبات نفسه مجدداً، بعد أن تحول من نجم الفريق الأول إلى أحد أكثر لاعبيه تعرضاً للنقد.

الدوري الإيطالي
ميلان
يوفنتوس
أليجري
