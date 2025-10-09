من 1200 إلى 300 ألف يورو.. فارق الراتب بين رونالدو ويامال!



معتز الشامي (أبوظبي)



لم يعد التضخم في أجور اللاعبين مجرد ملاحظة اقتصادية، بل تحوّل إلى ظاهرة ثقافية تعكس حجم التحول في صناعة كرة القدم خلال العقدين الأخيرين، حيث نشر موقع «ترانسفير نيوز لايف» مقارنة سلطت الضوء على هذا الفارق الصارخ بين أجيال اللاعبين، وفي سن 18 عاماً، كان كريستيانو رونالدو يتقاضى نحو 1200 يورو أسبوعياً عندما وقع لمانشستر يونايتد عام 2003، بينما كان ليونيل ميسي في بداياته مع برشلونة يحصل على 1500 يورو أسبوعياً فقط.

أما اليوم، فإن الموهبة الإسبانية لامين يامال، الذي لا يزال في عامه الثامن عشر، يتقاضى راتباً يقارب 300 ألف يورو أسبوعياً، أي ما يعادل أكثر من 250 ضعفاً مما كان يحصل عليه نجوم القرن السابق في أعمارهم ذاتها، وهذا القفز المالي ليس حالة فردية، بل انعكاس مباشر لتضخم غير مسبوق في اقتصاد اللعبة.

وبحسب تقرير لشركة «ديلويت» في عام 2025، ارتفعت إيرادات أندية أوروبا الخمسة الكبرى بنسبة 1200% منذ عام 2000، وبلغت مجتمعة أكثر من 20 مليار يورو سنوياً، يقابلها تضاعف متوسط أجور اللاعبين في نفس الدوريات بنحو ثمانية أضعاف، كما أوضحت دراسة أطلقها الفيفا بمسمى «فيفا جلوبال ترانسفير» بأن إجمالي الإنفاق على رواتب اللاعبين لعام 2024 تجاوز 17.6 مليار يورو، وهو رقم قياسي تاريخي، بينما تجاوزت قيمة 100 من أعلى عقود اللاعبين سقف 10 ملايين يورو سنوياً للفرد الواحد.

وتشير بيانات اليويفا، إلى أن نسبة الرواتب من إجمالي مداخيل الأندية الأوروبية ارتفعت من 48% عام 2002 إلى أكثر من 73% في 2024، ما يعكس ضغطاً مالياً متزايداً حتى على الكبار.

ويربط التحليل الاقتصادي هذه القفزة بعوامل متعددة، أبرزها عقود البث التلفزيوني الرقمية التي تضاعفت ثلاث مرات في عشر سنوات، والتسويق التجاري العالمي الذي حوّل اللاعبين إلى علامات تجارية عالمية تدر ملايين من الإعلانات والرعايات.

وتلخيصها للمشهد الحالي، يمكننا القول إنه، بين زمن ميسي ورونالدو في البدايات، وزمن لامين يامال اليوم، تقف كرة القدم صناعة عملاقة تتحكم فيها رؤوس الأموال أكثر من المستطيل الأخضر، وما كان حلم عقدٍ ذهبي في 2003، أصبح الآن واقعاً أسبوعياً في 2025، والجنون لم يبلغ ذروته بعد.