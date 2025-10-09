الجزائر إلى نهائيات «مونديال 2026» للمرة الخامسة

وهران (أ ف ب)

تأهل منتخب الجزائر للمرة الخامسة في تاريخه إلى كأس العالم لكرة القدم، بعد تغلبه على الصومال 3-0 في وهران، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

على ملعب ميلود هدفي في وهران وأمام نحو 40 ألف متفرج، قاد رياض محرز نجم الأهلي السعودي، منتخب بلاده إلى الفوز بصناعته الهدفين الأول والثالث لمحمد عمورة (6 و58)، وتسجيله الثاني (19).

ورفع "محاربو الصحراء" رصيدهم إلى 22 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب مطارديهم أوغندا في المجموعة السابعة.

وكانت الجزائر، المصنفة 38 عالمياً، شاركت للمرة الأولى في مونديال إسبانيا 1982، عندما تغلبت على ألمانيا الغربية 2-1 لكنها أقصيت من دور المجموعات بطريقة جدلية.

وتعود مشاركتها الأخيرة إلى نسخة البرازيل 2014، عندما تأهلت للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية وخرجت أمام ألمانيا 1-2 أيضاً بعد التمديد.

وكانت الجزائر أهدرت التأهل إلى النسخة الأخيرة في قطر عام 2022، بعد سيناريو دراماتيكي في اللحظات الأخيرة من الوقت الممدد أمام الكاميرون في البليدة.

وعرفت تشكيلة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش حضور الحارس لوكا زيدان، نجل الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، على مقاعد الاحتياط، إذ شارك أليكسيس قندوز (29 عاماً) أساسياً.

ولم يُمهل أصحاب الأرض ضيوفهم سوى ست دقائق لافتتاح التسجيل، حين لعب محرز عرضية من الجهة اليمنى قابلها عمورة بتسديدة قريبة.

وتابع الجزائريون ضغطهم حتى سجلوا الثاني عبر محرز إثر متابعته عرضية فارس شايبي (19).

وتواصل الضغط الجزائري ليسجل عمورة ثالث الأهداف برأسية بعد عرضية جديدة من القائد محرز (58)، مسجلاً هدفه الثامن في التصفيات خلال تسع مباريات.

وكان يُمكن أن تخرج الجزائر بنتيجة أكبر لولا إهدار مجموعة من الفرص وإراحة بعض النجوم في الشوط الثاني.