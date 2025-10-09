الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجزائر إلى نهائيات «مونديال 2026» للمرة الخامسة

الجزائر إلى نهائيات «مونديال 2026» للمرة الخامسة
9 أكتوبر 2025 22:15

وهران (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
أروابارينا: «الأبيض» قادر على التأهل إلى «مونديال 2026»

تأهل منتخب الجزائر للمرة الخامسة في تاريخه إلى كأس العالم لكرة القدم، بعد تغلبه على الصومال 3-0 في وهران، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.
على ملعب ميلود هدفي في وهران وأمام نحو 40 ألف متفرج، قاد رياض محرز نجم الأهلي السعودي، منتخب بلاده إلى الفوز بصناعته الهدفين الأول والثالث لمحمد عمورة (6 و58)، وتسجيله الثاني (19).
ورفع "محاربو الصحراء" رصيدهم إلى 22 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب مطارديهم أوغندا في المجموعة السابعة.
وكانت الجزائر، المصنفة 38 عالمياً، شاركت للمرة الأولى في مونديال إسبانيا 1982، عندما تغلبت على ألمانيا الغربية 2-1 لكنها أقصيت من دور المجموعات بطريقة جدلية.
وتعود مشاركتها الأخيرة إلى نسخة البرازيل 2014، عندما تأهلت للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية وخرجت أمام ألمانيا 1-2 أيضاً بعد التمديد.
وكانت الجزائر أهدرت التأهل إلى النسخة الأخيرة في قطر عام 2022، بعد سيناريو دراماتيكي في اللحظات الأخيرة من الوقت الممدد أمام الكاميرون في البليدة.
وعرفت تشكيلة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش حضور الحارس لوكا زيدان، نجل الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، على مقاعد الاحتياط، إذ شارك أليكسيس قندوز (29 عاماً) أساسياً.
ولم يُمهل أصحاب الأرض ضيوفهم سوى ست دقائق لافتتاح التسجيل، حين لعب محرز عرضية من الجهة اليمنى قابلها عمورة بتسديدة قريبة.
وتابع الجزائريون ضغطهم حتى سجلوا الثاني عبر محرز إثر متابعته عرضية فارس شايبي (19).
وتواصل الضغط الجزائري ليسجل عمورة ثالث الأهداف برأسية بعد عرضية جديدة من القائد محرز (58)، مسجلاً هدفه الثامن في التصفيات خلال تسع مباريات.
وكان يُمكن أن تخرج الجزائر بنتيجة أكبر لولا إهدار مجموعة من الفرص وإراحة بعض النجوم في الشوط الثاني.

منتخب الجزائر
كأس العالم
رياض محرز
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©