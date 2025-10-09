راشد بن حمدان بن محمد ومحمد بن حمدان بن زايد يتوجان الفائزين في مهرجان العين للهجن



العين (وام)



توَّج الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الفائزين في منافسات فئة «الرموز»، ضمن الجولة الختامية من النسخة الأولى لمهرجان العين لسباقات الهجن 2025، الذي أُقيمت فعالياته في ميدان الروضة بمنطقة العين، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.



وأظهرت نتائج أشواط فئة «الرموز» فوز «إعلان» لمالكها حمد محمد سهيل بن عويضان العامري بالمركز الأول، لتحصد سيف الحول المفتوح؛ في حين فاز «ناصي» لمالكه مبخوت محمد لوتية العامري بالمركز الأول في الشوط الثاني وتحدي بندقية الزمول المفتوح.

وفي الشوط الخامس ورمز الزمول المفتوح، فاز «ناصي» لمالكه مبخوت محمد لوتية العامري بالمركز الأول، محققاً البندقية والناموس.

وفي الشوط السادس، فازت «إعلان» لمالكها حمد محمد سهيل بن عويضان العامري بالمركز الأول، لتحصد سيف المهرجان.



وهنَّأ الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الفائزين في فئة «الرموز» على الأداء التنافسي المتميّز الذي قدَّموه، والنتائج التي حقَّقوها، مؤكدَين حرص القيادة الحكيمة على مواصلة دعم جهود تنظيم الفعاليات التراثية، إسهاماً في صون الموروث الثقافي والرياضي العريق لدولة الإمارات.

وأشاد الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان بجهود الجهات المُنظِّمة لمهرجان العين لسباقات الهجن في نسخته الأولى، وثمَّنا حرصها على الارتقاء بمستوى التنظيم وتوفير جميع مقوّمات النجاح لهذا الحدث التراثي، الذي استقطب مشاركة واسعة من مختلف إمارات الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومحبّي ومتابعي رياضة سباقات الهجن، ما أسهم في ترسيخ مكانة هذه الرياضة إحدى الركائز الأصيلة في التراث الإماراتي.

حضر مراسم التتويج عدد من المسؤولين في قطاع سباقات الهجن، وجمع من مُلاك ومضمّري الإبل ومحبّي ومتابعي رياضة سباقات الهجن في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

يُذكر أن مهرجان العين لسباقات الهجن 2025، الذي انطلقت فعالياته في يوليو الماضي بتنظيم من مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة وبإشراف من اتحاد سباقات الهجن، شهد إقامة ثلاث جولات تمهيدية وجولة ختامية، بمجموع 605 أشواط، وتضمّن تقديم جوائز قيّمة للمشاركين، إلى جانب إقامة أشواط مخصَّصة للرموز في مختلف المراحل العمرية.