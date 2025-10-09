الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبوظبي تستضيف كأس السوبر المصري 6 نوفمبر بمشاركة 4 أندية

أبوظبي تستضيف كأس السوبر المصري 6 نوفمبر بمشاركة 4 أندية
9 أكتوبر 2025 22:33

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
مشاركون في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة لـ«الاتحاد»: الإمارات منصة عالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي
خطوات استباقية في «صحة أبوظبي» لبناء منظومة صحية متكاملة

تستضيف العاصمة أبوظبي بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025 بتنظيم من رابطة المحترفين الإماراتية، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والشركة المتحدة للرياضة، وذلك خلال الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة أربعة فرق هي، الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.
وتأتي استضافة السوبر المصري بناء على مذكرة التفاهم الموقّعة بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري 2025 في أبوظبي.
وستشهد مباريات اليوم الأول مواجهة بين فريقي الزمالك وبيراميدز على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، فيما يلتقي في اليوم نفسه، الأهلي وسيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين.
وستقام المباراة النهائية يوم 9 نوفمبر على استاد محمد بن زايد، في ليلة احتفالية يتوج على إثرها بطل السوبر المصري 2025، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان في أبوظبي.

السوبر المصري
أبوظبي
الأهلي
الزمالك
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©