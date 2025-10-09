أبوظبي تستضيف كأس السوبر المصري 6 نوفمبر بمشاركة 4 أندية

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف العاصمة أبوظبي بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025 بتنظيم من رابطة المحترفين الإماراتية، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والشركة المتحدة للرياضة، وذلك خلال الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة أربعة فرق هي، الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتأتي استضافة السوبر المصري بناء على مذكرة التفاهم الموقّعة بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري 2025 في أبوظبي.

وستشهد مباريات اليوم الأول مواجهة بين فريقي الزمالك وبيراميدز على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، فيما يلتقي في اليوم نفسه، الأهلي وسيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين.

وستقام المباراة النهائية يوم 9 نوفمبر على استاد محمد بن زايد، في ليلة احتفالية يتوج على إثرها بطل السوبر المصري 2025، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان في أبوظبي.