الجمعة 10 أكتوبر 2025
7 طائرات خاصة لنقل جماهير «الأبيض» إلى الدوحة

7 طائرات خاصة لنقل جماهير «الأبيض» إلى الدوحة
10 أكتوبر 2025 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

«الأبيض» يرفع الاستعداد إلى «الدرجة القصوى» قبل «القمة الخليجية»
فولتماده يلحق بمباراة ألمانيا أمام لوكسمبورج بعد تعافيه من نزلة برد

استقر اتحاد الكرة على نقل جماهير المنتخب من مختلف مطارات الدولة غداً، بعد توفير 5 طائرات خاصة، لحضور مباراة الافتتاح لمشوار «الأبيض» أمام عُمان، ليصل الإجمالي إلى 7 طائرات، بعدما أعلنت مبادرات منفصلة من نادي شباب الأهلي والشيخ راشد بن حميد النعيمي، عبر إرسال طائرة خاصة لكل جهة.
كما يتكفّل الاتحاد بنقل الجماهير من وإلى الدوحة، بحيث تصل الطائرات على مدار اليوم، وقبل انطلاق المباراة بـ3 ساعات على الأقل، بحيث يتم نقل الجماهير بحافلات إلى استاد جاسم بن حمد، وإعادتهم مجدداً إلى الدوحة، بعد انتهاء المباراة الأولى.
فيما بدأت عملية توزيع التذاكر لحضور مباراة منتخبنا على الجماهير الراغبة في الحضور، وفق الآلية التي تم الإعلان عنها، حيث تم تسليم التذاكر وتوزيعها في فندق راديسون بلو الدوحة، وذلك ابتداءً من الساعة الخامسة إلى العاشرة مساءً على مدار 3 أيام بدأت أمس، وتنتهي غداً، أو حتى نفاد التذاكر، وذلك لجميع الجماهير الإماراتية، مع ضرورة إبراز بطاقة الهوية الإماراتية، حيث يتم تسليم كل شخص تذكرة واحدة.
وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، أن الاتحاد يبذل قصارى جهده، من أجل توفير بيئة داعمة للمنتخب الوطني في التصفيات، مشيراً إلى أن هذه المرحلة في غاية الأهمية، وتحتاج إلى دعم الجميع.
وقال «إن توفير الطائرات الخمس للمباراة الأولى، تأتي ضمن حملة (حلم وطن) التي تعمل على تهيئة أفضل الظروف للمنتخب الوطني في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026».
وثمّن الأمين العام مبادرة الشيخ راشد بن حميد النعيمي الخاصة بتوفير طائرة لنقل الجماهير الإماراتية إلى الدوحة، وكذلك نادي شباب الأهلي ومجموعة تايجر، مؤكداً أن هذه المبادرات ستكون خير محفز للجمهور واللاعبين على حد سواء.
وأضاف «اتحاد الكرة شكل فرق عمل مختلفة لخدمة كافة الجماهير الإماراتية في الدوحة، سواء في المطار والمنافذ الحدودية، وكذلك في الملعب» مؤكداً أن اتحاد الكرة قام كذلك بتأمين المواصلات من المطار إلى الملعب والعكس، مع توفير وجبات مناسبة، وتوزيع هدايا تذكارية وأدوات تشجيعية.
وأشاد الأمين العام بتعاون الأندية ووسائل الإعلام ونجوم الكرة الإماراتية السابقين والحاليين وكُل المؤسسات والجهات والرعاة، مثمناً في الوقت نفسه جهود جميع المشاركين في حملة «حلم وطن».

جماهير المنتخب
جماهير الأبيض
المنتخب الوطني
المنتخب الإماراتي
منتخب الإمارات
تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال
تصفيات آسيا للمونديال
التصفيات الآسيوية
