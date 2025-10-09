هيئة الإمارات لسباق الخيل تستحدث وحدة جديدة للنزاهة

أبوظبي (وام)

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل، عن استحداث وحدة جديدة تعنى بالنزاهة، ضمن إدارة النزاهة والتنظيم، وانسجاماً مع رؤية الهيئة في ترسيخ الشفافية، وضمان الالتزام بقواعد سباقات الخيل المعتمدة لديها، وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في أبرز هيئات السباقات حول العالم.

وأكد محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، أن النزاهة ركيزة أساسية لسباقات الخيل، مشيراً إلى أن استحداث هذه الوحدة الجديدة يعكس النهج الاستباقي للهيئة في تبني أعلى المعايير المطبقة لدى أهم هيئات السباقات العالمية.

وأعرب عن ثقته بأن الوحدة الجديدة ستلعب دوراً محورياً في تعزيز الثقة، وضمان التقيد بالمعايير، ودعم النمو المستمر ورفع مستويات المهنية في سباقات الخيل بدولة الإمارات.

وتتألف الوحدة الجديدة من محقق رئيسي وطبيب بيطري يتمتعان بخبرات ومهارات عالية، بما يتيح لها التعامل بفاعلية مع قضايا النزاهة ورعاية الخيل وتطبيق اللوائح بصرامة وشفافية.

من جانبه، قال سام شينسكي، رئيس قسم النزاهة والتنظيم في الهيئة: «تعزز هذه الخطوة قدرتنا على المحافظة على نزاهة السباقات في دولة الإمارات، حيث تضيف الكوادر الجديدة خبرات مهمة في مجالي التنظيم والرقابة، بما يضمن الالتزام».