«سوفرينتي» يهيمن على استطلاع «الرابطة الأميركية» لحصان العام

عصام السيد (أبوظبي)

اقتربت جائزة حصان العام 2025 من أحد الخيول المشاركة في سباق بريدرز كب كلاسيك (للفئة الأولى) في دل مار، وذلك بناءً على ترشيح خمسة خيول مرشحة للفوز بالسباقات الكلاسيكية، والتي تصدرت أحدث استطلاع للرابطة الوطنية لسباقات الخيول الأصيلة الأميركية، وتمثل هذه التصنيفات الإعلامية الخيول المتنافسة على جائزة حصان العام.

ويتصدر المجموعة حصان جودلفين «سوفرينتي»، المتصدر بلا منازع لفئة الذكور بعمر ثلاث سنوات، والحصان الأعلى تصنيفاً في الاستطلاع، حيث حصل الحصان المتدرب لدى بيل موت على 27 من أصل 28 صوتاً للمركز الأول، في الأسبوع 37 من استطلاع وسائل الإعلام الوطنية، الذي غطى أداء الخيول في السباقات حتى 5 أكتوبر.

وحلّ الحصان «فيرسنس»، الفائز بسباق باسيفيك كلاسيك (الفئة الأولى)، في المركز الثاني، بينما تعادل الحصانان «مايندفريم» و«سيراليون» في المركز الثالث، وفاز الحصان «سيراليون» بسباق «بريدرز كب كلاسيك» لعام 2024 في ديل مار، واستكمل الحصان «جورناليزم»، الفائز بسباق بريكنيس ستيكس (الفئة الأولى)، المراكز الخمسة الأولى.

وتراجع ترتيب الحصان «ثوربيدو آنا» هذا الأسبوع، حيث تراجع من المركز الخامس إلى الثامن بعد احتلاله المركز الرابع المخيب للآمال في سباق «سبينستر ستيكس» (الفئة الأولى) يوم الأحد في كينلاند.

ولم يدخل أي حصان جديد قائمة العشرة الأوائل هذا الأسبوع، على الرغم من أن الحصان «تيد نوفي»، الفائز بسباق «بريدرز فيوتشريتي» (الفئة الأولى)، تقدم في فئة الأصوات الأخرى ليحتل المركز السابع عشر، وكان المهر الوحيد ذا العامين الذي حصل على أصوات.