السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«سوفرينتي» يهيمن على استطلاع «الرابطة الأميركية» لحصان العام

«سوفرينتي» يهيمن على استطلاع «الرابطة الأميركية» لحصان العام
10 أكتوبر 2025 11:41

عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«ديستانت ستورم» يتصدر ثلاثي «جودلفين» بسباق دبي ديوهيرست
«البريدرز كب» يعيد «ريبلز رومانس» إلى المران

اقتربت جائزة حصان العام 2025 من أحد الخيول المشاركة في سباق بريدرز كب كلاسيك (للفئة الأولى) في دل مار، وذلك بناءً على ترشيح خمسة خيول مرشحة للفوز بالسباقات الكلاسيكية، والتي تصدرت أحدث استطلاع للرابطة الوطنية لسباقات الخيول الأصيلة الأميركية، وتمثل هذه التصنيفات الإعلامية الخيول المتنافسة على جائزة حصان العام.
ويتصدر المجموعة حصان جودلفين «سوفرينتي»، المتصدر بلا منازع لفئة الذكور بعمر ثلاث سنوات، والحصان الأعلى تصنيفاً في الاستطلاع، حيث حصل الحصان المتدرب لدى بيل موت على 27 من أصل 28 صوتاً للمركز الأول، في الأسبوع 37 من استطلاع وسائل الإعلام الوطنية، الذي غطى أداء الخيول في السباقات حتى 5 أكتوبر.
وحلّ الحصان «فيرسنس»، الفائز بسباق باسيفيك كلاسيك (الفئة الأولى)، في المركز الثاني، بينما تعادل الحصانان «مايندفريم» و«سيراليون» في المركز الثالث، وفاز الحصان «سيراليون» بسباق «بريدرز كب كلاسيك» لعام 2024 في ديل مار، واستكمل الحصان «جورناليزم»، الفائز بسباق بريكنيس ستيكس (الفئة الأولى)، المراكز الخمسة الأولى.
وتراجع ترتيب الحصان «ثوربيدو آنا» هذا الأسبوع، حيث تراجع من المركز الخامس إلى الثامن بعد احتلاله المركز الرابع المخيب للآمال في سباق «سبينستر ستيكس» (الفئة الأولى) يوم الأحد في كينلاند.
ولم يدخل أي حصان جديد قائمة العشرة الأوائل هذا الأسبوع، على الرغم من أن الحصان «تيد نوفي»، الفائز بسباق «بريدرز فيوتشريتي» (الفئة الأولى)، تقدم في فئة الأصوات الأخرى ليحتل المركز السابع عشر، وكان المهر الوحيد ذا العامين الذي حصل على أصوات.

سباق بريكنيس ستيكس
جودلفين
سباقات الخيول العربية
آخر الأخبار
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©