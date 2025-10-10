السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«جودو الناشئين» يستعد لـ«الألعاب الآسيوية» بمعسكر طشقند

«جودو الناشئين» يستعد لـ«الألعاب الآسيوية» بمعسكر طشقند
10 أكتوبر 2025 11:44

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«دولية خورفكان للجودو» تنطلق أول نوفمبر
248 رياضياً يمثلون الإمارات في الألعاب الآسيوية للشباب والتضامن الإسلامي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، قائمة بعثة منتخب الناشئين للجودو المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تقام في مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، ضمن الوفد الرياضي الرسمي للجنة الأولمبية الوطنية، الذي يضم عدة ألعاب رياضية، والتي تعقبها المشاركة في بطولة غرب آسيا للجودو بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 18 - 24 نوفمبر المقبل.
واستعداداً للمشاركتين القادمتين تغادر البلاد صباح الأحد، بعثة الفريق إلى عاصمة الأوزبكية طشقند، لإقامة معسكر هناك يستمر حتى 24 أكتوبر الحالي، حيث يترأّس البعثة محمد جاسم أمين السر المساعد، وتضم المدرب جعفر النخلي، و6 لاعبين هم بطي أحمد الهاشمي «خورفكان» ومسعود محمد المسماري، أنس خماس اليماحي «الفجيرة للفنون القتالية»، وصقر العتيبي «الشارقة الرياضي» ومحمد ماجد الشامسي وعمر عبدالعزيز «نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس».
وتم اختيار اللاعبين في ضوء المعسكر الداخلي، الذي أقيم مؤخراً بجانب المشاركة في بطولة أبوظبي الدولية الأولى، التي دشّن بها الاتحاد موسمه الرياضي الجديد بصالته الرئيسية في بني ياس آخر سبتمبر الماضي.
ويخوض المنتخب المختار بجانب التدريبات اليومية في صالة الاتحاد الرئيسية في طشقند، عدداً من المباريات التجريبية مع أندية طشقند والمنتخبات الأوزبكية للناشئين والشباب، في إطار العلاقات المتميزة بين الاتحادين.
ووجّه رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو بضرورة الاستفادة من فترة الإعداد المقترحة، والتي تأتي ضمن رؤية وخطط وبرامج الاتحاد تجاه الفئات العمرية التي تمثل مستقبل الجودو الإماراتي.

اتحاد الجودو
اللجنة الأولمبية الوطنية
الألعاب الآسيوية
آخر الأخبار
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©