«جودو الناشئين» يستعد لـ«الألعاب الآسيوية» بمعسكر طشقند

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، قائمة بعثة منتخب الناشئين للجودو المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تقام في مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، ضمن الوفد الرياضي الرسمي للجنة الأولمبية الوطنية، الذي يضم عدة ألعاب رياضية، والتي تعقبها المشاركة في بطولة غرب آسيا للجودو بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 18 - 24 نوفمبر المقبل.

واستعداداً للمشاركتين القادمتين تغادر البلاد صباح الأحد، بعثة الفريق إلى عاصمة الأوزبكية طشقند، لإقامة معسكر هناك يستمر حتى 24 أكتوبر الحالي، حيث يترأّس البعثة محمد جاسم أمين السر المساعد، وتضم المدرب جعفر النخلي، و6 لاعبين هم بطي أحمد الهاشمي «خورفكان» ومسعود محمد المسماري، أنس خماس اليماحي «الفجيرة للفنون القتالية»، وصقر العتيبي «الشارقة الرياضي» ومحمد ماجد الشامسي وعمر عبدالعزيز «نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس».

وتم اختيار اللاعبين في ضوء المعسكر الداخلي، الذي أقيم مؤخراً بجانب المشاركة في بطولة أبوظبي الدولية الأولى، التي دشّن بها الاتحاد موسمه الرياضي الجديد بصالته الرئيسية في بني ياس آخر سبتمبر الماضي.

ويخوض المنتخب المختار بجانب التدريبات اليومية في صالة الاتحاد الرئيسية في طشقند، عدداً من المباريات التجريبية مع أندية طشقند والمنتخبات الأوزبكية للناشئين والشباب، في إطار العلاقات المتميزة بين الاتحادين.

ووجّه رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو بضرورة الاستفادة من فترة الإعداد المقترحة، والتي تأتي ضمن رؤية وخطط وبرامج الاتحاد تجاه الفئات العمرية التي تمثل مستقبل الجودو الإماراتي.