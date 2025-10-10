سابالينكا تضرب موعداً مع بيجولا في «مربع» ووهان



ووهان (أ ف ب)



ضربت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنّفة أولى عالمياً وحاملة اللقب، موعداً في نصف نهائي دورة ووهان للألف نقطة في التنس، مع الأميركية جيسيكا بيجولا السادسة.

وحجزت سابالينكا (27 عاماً) مقعدها إلى دور الأربعة لأحدى الدورات للمرة الـ11 هذا العام، بفوزها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا التاسعة 6-3 و6-3.

وحقّقت البيلاروسية فوزها الثامن على ريباكينا في 13 مباراة جمعتهما في دورات المحترفات، كما رفعت عدد انتصاراتها في ووهان إلى 20 توالياً في 4 مشاركات.

قالت سابالينكا «إيلينا لاعبة رائعة ولطيفة للغاية، ودائماً ما يكون من الصعب مواجهتها».

وأضافت «لدينا تاريخ عريق في المواجهات، ودائماً ما نخوض معارك رائعة، إنها تدفعني دائماً إلى أقصى حدودي لتحقيق الفوز، أنا سعيدة جداً بالأداء».

وقدّمت سابالينكا، المتوجة بلقب الدورة أعوام 2018 و2019 و2024، خدمة كبيرة لمنافستها المقبلة بيجولا التي لا تزال تسعى لحسم تأهلها إلى دورة «دبليو تي إيه» الختامية التي تستضيفها الرياض مطلع الشهر المقبل، بمشاركة أفضل ثماني لاعبات للعام الحالي.

وستضمن بيجولا تأهلها رسمياً إلى البطولة الختامية في حال خسرت الإيطالية جازمين باوليني (8) في ربع النهائي، كما حدث مع ريباكينا.

وتنتظر باوليني مواجهة صعبة أمام البولندية إيجا شفيونتيك الثانية والتي لم يسبق لها أن هزمتها في ست مواجهات.

وكانت بيجولا قد بلغت نصف النهائي بعد فوزها الصعب على التشيكية كاترينا سينياكوفا المصنّفة 62 في فئة الفردي والأولى في الزوجي 2-6 و6-0 و6-3، في أولى مواجهات دور الثمانية.

وتُعد هذه سابع مباراة تخوضها بيجولا من ثلاث مجموعات على التوالي، محققة ستة انتصارات في تلك السلسلة خلال 16 يوماً، بعدما كانت قد سقطت السبت الماضي في نصف نهائي دورة بكين للألف نقطة.

حققت بيجولا فوزها الخمسين هذا الموسم لتصل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي، بعد دورة بكين وبطولة الولايات المتحدة.

قالت اللاعبة ابنة الـ31 عاماً «أعتقد أنني في حالة بدنية ممتازة».

وأضافت «بالتأكيد لا أعتقد أنني بحاجة إلى خوض المزيد من المباريات أو رفع لياقتي البدنية، فقد تمكّنت من الصمود في هذه المباريات وتقديم أداء رائع».

وتابعت «بالتأكيد أتمنى لو كان الأمر أسهل بالنسبة لحالتي النفسية والبدنية، ولكن إذا فُزت بجميع مبارياتي المتبقية في ثلاث مجموعات، أعتقد أنني سأكون سعيدة للغاية».

وتتفوق سابالينكا قبل المواجهة المرتقبة، على بيجولا بنتيجة 8-2 في المواجهات المباشرة.

وكان آخر لقاء بينهما في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر الماضي، وانتهى لمصلحة البيلاروسية في طريقها للفوز باللقب بعد يومين.